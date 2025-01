Vídeo viral: a diáspora indiana e o grupo pró-Khalistão travam um duelo verbal em frente ao Alto Comissariado Indiano em Londres

vídeo viral : No sábado, 26 de janeiro, Dia da República, um grupo pró-Khalistão que protestava em frente ao Alto Comissariado Indiano em Londres, Reino Unido, foi recebido com um contraprotesto da diáspora indiana. O vídeo do duelo verbal entre os dois grupos viralizou nas redes sociais.

“Viemos ao Alto Comissariado Indiano para hastear a bandeira por ocasião do 76º Dia da República. Vimos que alguns Khalistanis se reuniram do lado de fora e insultaram a nossa bandeira nacional. Quero que você saiba que suas ações não fazem diferença para nós ou para o nosso país. Embora sejamos menos numerosos aqui, nossos espíritos são mais elevados que os deles. Lutaremos até ao último suspiro”, disse outro manifestante indiano.

Os manifestantes Khalistani também acusaram o governo indiano de suprimir as vozes Sikh e apelaram à intervenção internacional. Os apoiantes indianos opuseram-se fortemente a estas reivindicações, argumentando que tais protestos minavam a importância do Dia da República, que celebra a unidade e os valores democráticos da Índia, informou a ANI.

Celebrações do Dia da República no Alto Comissariado da Índia em Londres

As celebrações do Dia da República no Alto Comissariado Indiano em Londres começaram com o tradicional hasteamento da bandeira nacional indiana, seguido pelo canto do hino nacional.