Vídeo viral: Carne no cardápio inicia briga em restaurante na Inglaterra; O proprietário Mohammad Ullah afirma que danos no valor de ₹ 2 lakh

Um vídeo de uma briga entre um grupo de clientes e o dono de um restaurante em Sheffield, na Inglaterra, se tornou viral na Internet. No vídeo, malfeitores desconhecidos brigam com o proprietário por causa de uma disputa não verificada.

De acordo com a postagem nas redes sociais compartilhada pela conta X ‘The Resonance’, um grupo de indianos brigou com o proprietário na Inglaterra por causa dos pratos de carne do cardápio do restaurante Abbasin. A Mint não conseguiu verificar de forma independente a afirmação feita na postagem.

No vídeo é possível ver o dono do restaurante se defendendo durante a briga. Os criminosos posteriormente fugiram do local.

O vídeo foi amplamente compartilhado nas redes sociais. O Mint não conseguiu verificar a hora, data ou local exato do vídeo. A polícia teria iniciado uma investigação após o incidente e os agressores foram presos. O proprietário alegou $2 lakh de compensação pela reparação de danos.

De acordo com o relatório do The Star, o incidente ocorreu nas noites intermediárias de 22 e 23 de agosto de 2024. A polícia de South Yorkshire recebeu uma ligação sobre o ataque às 2h23 do dia 23 de agosto.

Os agressores chegaram em um veículo ao restaurante Abasen Dinner. Eles teriam causado danos às portas e janelas do estabelecimento. Após criar o caos no restaurante e quebrar diversos itens, os agressores fugiram após o proprietário tentar revidar.

Custo de dano em torno $ 2 lakh para o proprietário O ataque envolveu mais de três pessoas e causou cerca de £2.000 (equivalente a $2 lakh), disse o proprietário do restaurante, Mohammad Ullah, ao ‘The Star’. Nenhum ferimento grave foi relatado durante a luta.

O restaurante foi inaugurado em fevereiro do ano passado, onde o proprietário servia frango grelhado, cordeiro, pizzas, hambúrgueres, espetadas e outros pratos não vegetarianos. A polícia iniciou uma investigação após o incidente e prendeu cinco pessoas no ataque.

Fonte