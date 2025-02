Vídeo viral: Grande mulher Noida assalta um garoto de 8 anos por se opor a um cachorro desencadeado no elevador

Em um incidente chocante na 12th Avenue Society, em Gaur City 2, Greater Noida, uma mulher foi presa por agredir um garoto de oito anos depois de seu cão desencadeado se opôs ao elevador. O incidente foi capturado na câmera CCTVB instalada dentro do elevador.

O incidente ocorreu em 19 de fevereiro de 2025, quando a criança voltou do registro e foi para o chão. Mais tarde, as imagens de CCTV se tornaram virais nas redes sociais.

As imagens mostram a criança, vestida com uma camisa e calça azul, visivelmente assustadas, implorando com a mulher que mantém seu cachorro fora do elevador. Em vez de prestar atenção ao seu pedido, a mulher mais velha dobrou pela força e, de acordo com os relatórios, deu um tapa nele várias vezes.

O vídeo angustiante causou indignação entre os moradores da sociedade, o que levou a protestos fora do complexo que exigia uma ação estrita contra as mulheres. Muitos moradores expressaram seu choque e raiva, observando que as súplicas de segurança da criança foram ignoradas.

A grande polícia de Noida tomou medidas rápidas após o tumulto, interrompendo a mulher e iniciando os procedimentos legais. O comissário de polícia do centro de Noida, Shakti Mohan Awashi, confirmou que um caso havia sido registrado e que as investigações estavam em andamento.

Confirmando o incidente, o comissário de polícia do centro de Noida (DCP) Shakti Mohan Avasthy disse: “Um vídeo do incidente se tornou viral, no qual uma mulher foi vista arrastando uma criança para fora do elevador. Um caso foi registrado e a mulher foi presa. Mais medidas legais estão sendo tomadas.

“O garoto estava visivelmente assustado e implorou para não entrar no elevador com o cachorro. Em vez de pacificá -lo, ela o arrastou rudemente. Foi chocante”, disse um morador. De acordo com um Índia hoje Relatório, os moradores da sociedade disseram que a mulher nas imagens de CFTV também havia sido discutida sobre cães no passado.

Outro membro da sociedade descreveu o incidente “desencorajando”, acrescentando que esse comportamento não deve ser tolerado.

