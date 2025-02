Abhey Singh, popularmente conhecido como IIT Baba, previu que a equipe indiana de críquete não vencerá o próximo jogo com o Paquistão.

Principal Tumko Pehle Veja Bol Raha Hu, é Baar Índia Nahi Jetegi (Eu digo com antecedência, desta vez a Índia não ganhará).

A equipe indiana de críquete enfrentará a equipe do Cricet Paquistani em 23 de fevereiro de 2025, durante o Troféu dos Campeões da ICC.

Quem é o IIT Baba?

Segundo relatos, Abey Singh, ou IIT Baba, se formou no IIT Bombay com um título de engenharia aeroespacial. Ele teria deixado um emprego bem pago no Canadá e escolheu o caminho para Sanyasa (demissão). Essa viagem incomum tornou viral nas redes sociais.