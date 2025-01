Vídeo viral: influenciador de mídia social muda-se para Seul; Internautas reagem, ‘lindo novo começo’

A vlogger e YouTuber Poonam Naruka, que atende por @rekhu_ no Instagram, postou recentemente um vídeo nas redes sociais anunciando que finalmente se mudou de Gwangju para Seul, na Coreia do Sul.

A mídia social ficou cheia de entusiasmo após esta notícia, relembrando suas memórias queridas, os internautas parabenizaram Poonam Naruka, que já ensinou coreano online. Com 1,1 milhão de seguidores no Instagram e 5,26 milhões de assinantes no YouTube, essa mulher atraiu a atenção online.

O vídeo de 9 minutos e 12 segundos começa com a mulher cumprimentando e levando os espectadores a uma loja de nail art com sua amiga Tara. O marido de sua amiga, que parece ser o homem por trás da câmera, os acompanha enquanto Poonam Naruka segura o adorável bebê de Tara enquanto ela faz as unhas.

Quando estava prestes a partir para sua nova casa, ele fez um tour completo pela casa, todos os quartos e instalações onde morava e usava em Gwangju. O vídeo termina com sua nova casa em Seul. Este vídeo foi gravado antes de uma grande cerimônia de premiação no país onde recebeu o título honorário.

Um avanço na carreira da influenciadora veio após o Seoul Con Apan Star Awards 2024, onde ela recebeu o ‘Global Influencer Award’ (internacional) ao lado de Dasha Taran e Irene Swandy, informou o Maeil Business Newspaper.

Relembrando memórias passadas da postagem antiga do vlogger, um usuário escreveu: “Ela conquistou muito. Lembro-me de vê-la quando ela se mudou para aquela casa em Gwanju. Não acredito que já se passaram 2 anos desde isso. Estou tão orgulhoso de você que não consigo. espere pelo próximo vlog.” Outra interrompeu: “Isso se chama uma mulher bem-sucedida, forte e independente”. Um terceiro usuário comentou: “Seu sucesso parece pessoal”, acrescentando que a usuária disse que se sente como uma irmã mais velha e disse: “observando você há 6 anos”.

Um quarto usuário escreveu: “Você tentou esta letra: ‘quando eu for mais velho, serei mais forte’, ‘eles me chamarão de liberdade, como uma bandeira agitando’”. Um quinto usuário comentou: “Assistindo dela Tutoriais coreanos, desafios do CVS para Vlogs e agora ele ganhou o prêmio de influência global.

Parabenizando a vlogger por sua mudança de Gwangju para Seul, um usuário afirmou: “Esta não é apenas uma mudança de local; É um lindo novo começo. Saber o quanto você trabalhou torna este momento ainda mais especial.”

