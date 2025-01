Vídeo viral: Médico zomba de usuários de iPhone usando cartão Ayushman Bharat; Os internautas dizem: ‘Se você é pobre…’

Um médico zombou dos usuários do iPhone por usarem um cartão Ayushman Bharat, destinado a cidadãos indianos economicamente desfavorecidos, para tratamento em um hospital enquanto mostrava um $1,16 lakh telefones.

Em um vídeo recente do Instagram, o médico de medicina interna da MBBS, Dr. Abhilasha Jangid, criticou tal usuário e disse: “Curando com Ayushman, dobrando com 16 Pro”.

No vídeo viral, um decepcionado Dr. Abhilasha escreveu criticamente: “Quando vejo pacientes usando o iPhone 16 pro com cartão Ayushman”.

No entanto, isso não agradou aos internautas, que afirmaram que o usuário do iPhone tem o direito de usar o cartão Ayushman, pois ele lhe é fornecido com os impostos que paga. Alguns usuários até a criticaram por ser crítica e sugeriram que ela se concentrasse no tratamento do paciente.

O vídeo acumulou mais de 8,4 milhões de visualizações em uma semana.

Foi assim que os internautas reagiram: “O que há de errado? No entanto, é o dinheiro dos impostos que lhe dá um estipêndio”, disse um usuário.

“Se você é pobre, então merece tratamento gratuito. Se você paga impostos, definitivamente merece tratamento gratuito”, exclamou um usuário.

“Meu pai está no exército e tenho cartões CGHS e Ayushman emitidos diretamente pelo Ministério do Interior, dados a mim pelo governo!” destacou um usuário, acrescentando que os médicos deveriam se concentrar apenas no tratamento do paciente.

“Os cuidados de saúde não deveriam ser gratuitos para todos os cidadãos? Já estamos pagando quantias consideráveis ​​de impostos ao governo, direta ou indiretamente. E se alguém com iPhone vier com um cartão Ayushmaan? E não entendo o que está acontecendo com todos esses jovens médicos hoje em dia, mas recentemente todos eles têm criado conteúdo em seus locais de trabalho. Quem levaria a sério um médico que faz bobagens no hospital? Então, se alguém deve ser julgado aqui, definitivamente não são os pacientes”, criticou um usuário.

“Que pena que você se chame de médico. Espero nunca ter que ser tratado por alguém como você”, disse outro usuário.

“O cartão de Ayushman vem do dinheiro dos contribuintes e é por isso que ele merece. Não é como se eu carregasse um cartão BPL com um iPhone”, observou outro usuário.

“Labirinto fiscal k lie dete h kya? Ya tum tratamento Tumhare pocket se kar ra h ho? (Pagamos impostos para nos divertir? Ou você está pagando pelo nosso tratamento do seu bolso?)”, disse um usuário.

O que é o cartão Ayushman Bharat? O Cartão Ayushman Bharat faz parte do Ayushman Bharat Yojana do governo indiano para fornecer cobertura de seguro saúde a cidadãos economicamente desfavorecidos.

O esquema, lançado em 2018, visa fornecer proteção financeira para tratamentos médicos e hospitalização. O cartão serve como prova de elegibilidade para o plano Ayushman Bharat, que oferece até $Cobertura de 5 lakh para despesas de saúde secundárias e terciárias para famílias elegíveis.

O cartão também dá acesso a serviços médicos gratuitos ou subsidiados numa rede de hospitais integrados.

