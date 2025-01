Vídeo viral: momentos engraçados de esquivos leopardos da neve capturados pela câmera, internautas se alegram com a ‘alegria de brincar ao ar livre’

Não só os humanos, mas também os animais celebram a abundância da natureza. Em meio a nevascas frequentes nas regiões do Himalaia, na Índia, um vídeo capturou os momentos engraçados dos leopardos da neve. O vídeo viral, compartilhado pela secretária-chefe adicional do Departamento de Saúde de Tamil Nadu, Supriya Sahu, mostrou as criaturas raras brincando, pulando e deslizando na neve.

Os leopardos da neve são conhecidos por sua natureza indescritível e são raros de serem vistos. Por isso são comumente conhecidos como “fantasmas da montanha”. Até o momento, o vídeo recebeu 21 mil visualizações e milhares de curtidas. Foi amplamente compartilhado por outros usuários do X.

Veja | Leopardos da neve brincando uns com os outros “Uma dança fugaz de alegria selvagem: leopardos da neve em algum lugar do Vale Zanskar de Ladakh”, Supriya Sahu compartilhou no vídeo no X.

Vários internautas elogiaram o belo vídeo de um leopardo das neves do Vale Zanskar, em Ladakh. Muitos até declararam que foi uma das melhores coisas que viram na Internet hoje.

“Zanakar é quase o paraíso”, comentou um usuário no post.

“Isso é tão lindo”, comentou outro usuário.

“Que lindo vídeo do animal mais esquivo. Parabéns por conseguir uma foto tão boa em um ambiente tão hostil (sic).”

“Ter esse rabo é incrível de ver (sic)”

“Bromance of the Beasties: Impressionantes embaixadores da vida nas selvas de Ladakh. (sic)”

“Um dos raros vídeos de leopardos brincando na neve. Lindo aos olhos. (sic)”

“Natureza incrível. Obrigado por uma filmagem tão linda. (sic)”

“Espero e rezo para que os humanos não invadam sua felicidade pela ganância de esquiar…!! (sic)”

Queda de neve na Caxemira A maior parte da Caxemira, incluindo Srinagar, Sonamarg e Gulmarg, recebeu nova neve no domingo, 5 de janeiro. O mercúrio permaneceu próximo do ponto de congelamento na capital de verão, Jammu e Caxemira, pelo segundo dia consecutivo.

A queda de neve foi testemunhada pela manhã em várias áreas dos distritos de Bandipora, Baramulla e Kupwara, no norte da Caxemira, e em algumas partes dos distritos de Budgam e Ganderbal, no centro da Caxemira, disseram autoridades.

A temperatura noturna no Vale caiu drasticamente, com Kokernag, no sul da Caxemira, congelando a 8,1 graus Celsius negativos, a temperatura mais fria da região.

