Vídeo viral: o dançarino francês dança no arco do navio na Antártica; As redes sociais reagem

Vídeo viral: o dançarino francês dança no arco do navio na Antártica;...

Vídeo viral: “Eu pensei que era ai no começo …” Esse foi o primeiro pensamento que atravessou a maioria dos usuários da Internet quando eles encontraram o vídeo de um dançarino dançando no topo do arco de um navio nas temperaturas congeladas da África.

O vídeo agora se tornou viral nas redes sociais. A dançarina e coreógrafa francesa, Victoria Daubeville, dançou no topo de um cruzeiro de pônei no meio do cenário de bloco flutuante, enquanto seu marido Matheu esqueceu, ele filmou sua esposa do navio.

O vídeo viral Os braços da dançarina francesa se levantaram no ar, cada movimento de dança cheio de graça. As temperaturas de geada não pareciam incomodar Victoria Dauberville, já que ele continuou sua dança sem esforço.

O vídeo da dançarina francesa foi coberto por várias publicações da mídia. Além disso, os usuários da Internet parecem ter sido Gaga sobre as habilidades de dança de Victoria Dauberville e sua determinação de desafiar as temperaturas geladas da Antártica.

“Magnifique Merci”, que significa “lindo, obrigado”, disse um usuário do Instagram.

“Uau, impressionante”, acrescentou outro usuário.

Vídeo real ou real? No meio de todos os comentários da admiração, alguns usuários da Internet ainda se perguntaram se o vídeo era real ou gerado pela IA. “Temos certeza de que isso não é gerado pela IA?”

Tanto Victoria Daubeville quanto seu marido Matheu esqueceram explicaram que o vídeo não foi gerado pela IA e descreveram como eles filmaram o vídeo inteiro.

Victoria Dauberville também acrescentou que as temperaturas estavam tão congeladas que, logo após uma filmagem bem -sucedida da dança, ele vestiu roupas quentes e foi rápido que ajudou o navio.

O dançarino francês já atuou em frente à Torre Eiffel em Paris e em vários outros lugares icônicos.

Outras conquistas de Victoria Daubeville Dançar no topo do arco do navio é apenas um dos vídeos incríveis de Victoria Dauberville. Uma olhada na conta do Instagram da dançarina francesa mostra que ela também fez balé em um moinho. Dauberville também chegou à lista de Forbes Europe 30 menores de 30 anos em 2024.

Fonte