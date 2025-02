Vídeo viral: o motorista automático canta a música Coldplay em Ahmedabad; Os usuários da Internet dizem: ‘Melhor show do que lotado’

Um motorista automático de Ahmedabad está nas manchetes depois que seu vídeo Tarara nas músicas da música do Coldplay se tornou viral nas redes sociais. Este clipe apareceu dias após o concerto do Coldplay foi realizado em Ahmedabads

Tomando a plataforma de rede social do Instagram, um usuário chamado Navendu publicou: “Ele descobriu que esse motorista automático desfrutava de músicas do Coldplay em Ahmedabad. @ColdPlay deve convidá -lo para sua próxima apresentação. Suba no palco do seu carro “. No videoclipe, o driver automotivo pode ser ouvido as vibrações.

A banda de rock britânica Coldplay fez 3 shows em Mumbai em janeiro, como parte de sua música de turismo mundial de esferas. Duas apresentações consecutivas ocorreram no Narendra Modi Stadium, em Ahmedabad, nos dias 25 e 26 de janeiro, que marcaram a Tour da Leg da Índia.

O vídeo diz: “O motorista automático tocando e cantando Coldplay em Ahmedabad. É surpreendente como a música transcende limites, religiões e idiomas! Doube estava atingindo notas ainda melhores do que os atos de abertura. “Mais tarde, o líder do Coldplay, Chris Martin, foi visto em Mahakumbh Mela em Prayagraj com sua namorada Dakota Johnson.

O vídeo viral acumulou mais de 10 lakh de visualizações, 63 mil curtidas e vários comentários. Essa publicação viral causou reações on -line, como disse um usuário: “Então definitivamente cobrou 3000 ₹ Por 7 kms do estádio.

Um quarto usuário declarou: “Melhor do que um concerto cheio de pessoas, eu adoraria sentar e atmosfera!” Um quinto usuário respondeu: “Concerto Ki Sawari Ka Achaa Bandobast Kiya”. Um sexto usuário respondeu: “O vídeo mais saudável durante toda a turnê. Um sétimo usuário escreveu: “Jasleen Royal Be As:- Mujhe Kiyu All Gyaaaa”. Notavelmente, Jasleen Royal realizou a cerimônia de abertura do concerto de Mumbai de Coldplay.

