Vídeo viral: O uso espetacular de sons perturbadores de drones israelenses pelo professor de música de Gaza atordoa a Internet, ‘O melhor da humanidade’

Um vídeo viral de Gaza está circulando nas redes sociais. No clipe viral, o professor pede aos alunos que observem o som dos drones e procurem música enquanto ele toca violão. O professor pede ao aluno que cante os tons do, se e me enquanto o barulho dos drones ressoa no ar.

O videoclipe compartilhado pela conta do Instagram traduciendo_falasteen acumulou mais de 54 mil curtidas e inúmeras reações online. O título da postagem diz: “Um professor de música em Gaza transforma o som assustador dos drones israelenses em uma lição, usando-o para ensinar a escala musical às crianças. Diante de adversidades inimagináveis, veja como os palestinos continuam a ensinar ao mundo o significado de vida e resiliência.

Reação nas redes sociais As redes sociais elogiaram a notável demonstração de diligência e perseverança deste professor. Elogiando o mentor, que é determinado e apaixonado por moldar o futuro das crianças apanhadas no tumulto da guerra, um utilizador disse: “Esta é a resiliência mais incrível que alguma vez vi. A próxima geração do mundo está em suas mãos.”

Outro utilizador identificado com o professor decidiu deixar a sua marca nos seus passos e comentou: “Como professor na Grécia, penso realmente que este professor deveria ganhar o prémio de melhor professor do mundo”. Um terceiro usuário escreveu: “Constantemente impressionado com a engenhosidade, resiliência e coração do povo de Gaza. Verdadeiramente o melhor da humanidade.”

Um quarto usuário comentou: “Estou com tanto medo de suas vidas ao ouvir aqueles sons de drone pelo telefone, imagine estar lá… e eles ainda tentam se divertir”.

Guerra entre Israel e Hamas A Faixa de Gaza está no meio do conflito armado entre Israel e grupos militantes liderados pelo Hamas, que começou em 7 de outubro de 2023. Na história do conflito palestino-israelense, é a guerra mais mortal para os palestinos. De acordo com o relatório de quinta-feira do Ministério da Saúde de Gaza, mais de 46 mil palestinos morreram na guerra.

