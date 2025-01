Vídeo viral: Policial de trânsito ataca homem enquanto o comboio do governador de Madhya Pradesh passa por Bhopal

Um vídeo de Bhopal, capital de Madhya Pradesh, se tornou viral nas redes sociais, mostrando um policial de trânsito atacando um homem que estava parado na estrada enquanto o comboio do governador do estado passava.

No vídeo, o policial de trânsito pode ser visto empurrando o homem no chão, chutando-o e esbofeteando-o quando ele tentava se levantar.

O incidente chocante ocorreu no entroncamento de Anand Nagar, por onde passava o comboio do governador.

O homem provocou a ira do policial de trânsito enquanto estava perto do comboio do governador.