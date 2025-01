Vídeo viral: praias de Bali transformam-se em aterros sanitários após uma ‘onda de lixo’; Montes de resíduos plásticos em costas virgens.

As praias da Indonésia estão em destaque não pela sua beleza, mas pelo ambiente repleto de resíduos plásticos. Vídeos que mostram as praias de Bali inundadas com múltiplas camadas de resíduos plásticos e outros materiais estão se tornando virais. Estas praias que já foram pontos de atração turística estão agora repletas de pilhas de resíduos não biodegradáveis.

Este local tranquilo de férias está nas manchetes por ser uma área cheia de lixo. Uma ‘onda de lixo’ atingiu as praias de Kuta e circulam imagens de pilhas de lixo cobrindo a areia de praias populares. Os usuários online compartilharam a situação sombria e decepcionante.

Durante a estação das monções, toneladas de lixo chegam à costa, tornando o meio ambiente deprimente. Uma ONG ambiental chamada “Sungai Watch” classificou o estado miserável da praia de “a pior poluição por resíduos plásticos” que atingiu a costa de Bali.

‘Pesadelo de plástico’ O cofundador da ONG ‘Sungai Watch’, Sam Bencheghib, publicou vários vídeos online mostrando as condições de pesadelo nas praias, chamando-as de “pesadelo de plástico”. Sam Bencheghib em uma postagem no Instagram disse: “O poder da comunidade! A praia de Bali foi atingida pela pior onda de lixo que já vi.” Ele compartilhou várias fotos de drones e disse: “Temos limpado tudo com @sungaiwatch nos últimos dias, mas mais lixo continua chegando todos os dias . “

Operação de limpeza As costas mais afetadas pelas marés de resíduos plásticos foram as praias de Kedonganan e Jimbaran. Sam Bencheghib observou ainda que 70 toneladas de plástico foram removidas da praia de Jimbaran com a ajuda da comunidade. Embora estas medidas tenham sido progressivas no sentido da limpeza, a restauração de toda a praia necessita de mais esforços. Expressando a sua gratidão a todos os voluntários que participaram na operação de limpeza, disse: “Obrigado a todas as pessoas que nos ajudaram e reservaram um tempo do seu dia para nos ajudar”.

De acordo com a Associated Press, enormes quantidades de resíduos plásticos pesando 7.400 kg e outros materiais não orgânicos foram recolhidos na praia de Jimbaran, em Kuta, durante a operação de limpeza.

