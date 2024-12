Vídeo viral: Squid Game 2 chegando a Mumbai; Influenciadores indianos lutam para sobreviver

Vários influenciadores e comediantes indianos, incluindo Prashasti Singh, Sharan Nair e Shyamolie Parikh, se uniram à Netflix Índia para recriar algumas cenas famosas de Squid Game. Cada uma dessas celebridades joga três rodadas do jogo, mas com um toque indiano.

A Netflix Índia compartilhou o vídeo do jogo em seu canal oficial no YouTube na véspera de Ano Novo. O vídeo já se tornou viral e acumulou mais de um milhão de visualizações.

‘Encontre um sanduíche meio comido, um jornal…’

O vídeo viral começa com figuras de caixa e círculo, semelhantes às vistas no cartão do jogador do Squid Game. Após uma breve montagem de cenas conhecidas como as vistas na série da Netflix, como a estátua da garota dizendo “Luz vermelha, luz verde” e os jogadores se unindo, o vídeo investiga como os influenciadores encontraram os convites para o jogo.