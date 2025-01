VÍDEO VIRAL: ‘Tu hai kaun m***’, Mulher abusa de taxista por chegar 7 minutos atrasado

Num vídeo que se tornou viral nas redes sociais, ouve-se uma mulher insultando um taxista por chegar sete minutos atrasado. A mulher vestida com uma roupa rosa é vista fazendo comentários classistas sobre o motorista em hindi, dizendo: “Teri aukaad driver ki hain” (Seu valor é o de um motorista) e “Take ki aukaad hain teri” (Você vale a pena) . alguns centavos). Em seu discurso, a passageira também diz “Tu hota kaun hain sala” (Quem você pensa que é?) ao taxista quando ele tenta defender seu ato.

Os detalhes do incidente que levou a esta altercação acalorada não foram imediatamente esclarecidos. O vídeo foi compartilhado por uma conta X: NCMIndia Council For Men Affairs.

A mulher do vídeo alegou que tinha reserva às 11 e estava atrasada. Além disso, disse que lhe parecia injusto que lhe cobrassem uma multa por chegar atrasado como passageira; Porém, o motorista chegou atrasado e não ofereceu qualquer indenização pelo mesmo.

No vídeo, a menina é vista abusando e espancando o motorista do carro de Uttar Pradesh, enquanto este se desculpava de mãos postas. Vale destacar que o vídeo foi feito pela própria menina e compartilhado nas redes sociais. Segundo o meio de comunicação Bharat Samachar, a polícia recusou-se a agir sem uma queixa por escrito. O motorista do veículo teria posteriormente assinado uma denúncia.