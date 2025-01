Vídeo viral: YouTuber espancado por Mahakal Giri Baba no Mahakumbh 2025 por fazer perguntas

É a temporada de Mahakumbh e nenhum evento está completo sem seus momentos virais. O último que veio à tona e se tornou viral nas redes sociais é um vídeo do renomado Mahakal Giri Baba. Também conhecido como Hatha Yogi, o baba é visto batendo em um YouTuber com um par de ‘chimta’ ou pinça por fazer perguntas e fazer um vídeo dele.

O vídeo mostra um YouTuber com um microfone fazendo perguntas ao Mahakal Giri Baba, sentado dentro de uma tenda improvisada com uma mão levantada. tapasya. O YouTuber pergunta quando ele se juntou à seita, Baba responde “desde a infância”.

Quando o YouTuber perguntou mais sobre o Bhajan Enquanto cantava para Deus, Mahakal Giri Baba, visivelmente chateado, pegou sua pinça, deu um pulo e começou a bater no homem, dizendo “kya tamasha hai ye (que bobagem é essa?). O YouTuber se levanta e foge quando ouve Baba dizendo: “Ele vai falar mal dos santos…”

O Maha Kumbh, o maior encontro do mundo, começou na segunda-feira, 13 de janeiro, com mais de 1,65 milhão de pessoas mergulhando no Sangam em sua busca por ‘moksha’ e na crença de que isso lavará seus pecados.