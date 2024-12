Vijay busca a intervenção do governador de Tamil Nadu, RN Ravi, para a segurança das mulheres, BJP elogia o esforço – Tamil Nadu News

O ator-político Vijay assumiu uma posição firme sobre a segurança das mulheres em Tamil Nadu, instando o governador RN Ravi a implementar medidas para garantir a sua proteção à luz de um recente incidente de agressão sexual envolvendo uma estudante universitária.

Vijay, fundador do Tamizhaga Vetri Kazhagam (TVK), apresentou um memorando durante sua reunião com o governador em Raj Bhavan na segunda-feira. O presidente estadual do BJP, K Annamalai, elogiou a iniciativa de Vijay e a descreveu como um passo necessário para resolver as preocupações com a lei e a ordem no estado.

O memorando TVK enfatizou a necessidade de “proteger a lei e a ordem” e salvaguardar as mulheres em todo o estado. “Em nosso memorando, buscamos medidas para proteger a lei e a ordem em Tamil Nadu, além de medidas para garantir a segurança das mulheres em todos os lugares”, disse o secretário-geral da TVK, N Anand, que acompanhou Vijay durante a reunião. O partido também pressionou pela libertação de 2.000 milhões de rupias em fundos centrais para alívio do ciclone Fengal, alegando que as pessoas afectadas ainda estão à espera de apoio.

Vijay expressou sua angústia sobre o assunto por meio de uma carta sincera escrita à mão dirigida às “queridas irmãs”, compartilhada através da conta do Instagram da TVK. Na carta, Vijay expressou a sua frustração com a governação e escreveu: “Sabe-se que não faz sentido perguntar a quem nos governa, por mais vezes que lhes perguntemos. “É para isso que serve esta carta.”

Ela descreveu como profundamente doloroso testemunhar as lutas diárias das mulheres contra “atrocidades em massa, conduta desordeira e crimes sexuais”. Para tranquilizar as mulheres, ele escreveu: “Não se preocupe com nada, concentre-se apenas nos estudos. Criaremos um Tamil Nadu seguro. Juntos garantiremos isso em breve.”

Enquanto isso, quadros da TVK que tentaram distribuir cópias da carta de Vijay ao público em Chennai foram detidos.

Annamalai do BJP apoiou as ações de Vijay e acusou o governante DMK de não abordar a segurança das mulheres. Numa publicação nas redes sociais, ele apelou às autoridades de todos os partidos para que se unissem para garantir justiça ao sobrevivente do ataque. “O BJP saúda a reunião de Vijay com o governador sobre a falta de segurança para as mulheres no governo DMK”, disse Annamalai.