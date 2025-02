Vijerde Gupta chamado Presidente da Assembléia de Délhi – Vijerger Gupta chamado Presidente da Assembléia de Délhi

Imagens dramáticas de VETERINAÇÃO BJP Líder Vijerde Gupta Ser organizado ou arrastado para fora da Assembléia de Délhi foi uma visão comum durante a regra de 10 anos da AAP. Agora, com as mesas que se tornaram e o BJP retornou ao poder após 27 anos, Gupta foi nomeado Orador, em um momento de justiça poética.

Curiosamente, o ex -presidente e Arvind Kejriwal não fazem mais parte da assembléia. Vijend Gupta, que venceu em 2015 e 2020 no meio da onda Kejriwal, onde a AAP varreu Delhi com uma maioria bruta, agora presidirá os procedimentos da Câmara de onde ele foi arrastado.

Gupta, que pertence à comunidade de Baniya, conquistou a sede da Assembléia de Rohini pelo terceiro tempo consecutivo, derrotando a AAP Mittal Mittal por mais de 37.000 votos. O veterano líder do BJP, que era o líder da oposição na Assembléia, também atuou como presidente da unidade do BJP de Delhi.