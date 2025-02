Vinagre de maçã agora é transmitido em Netflix: a fraude de bem -estar que enganou o mundo

Última série limitada da Netflix, Vinagre de maçã Aprofira a chocante história real de Belle Gibson, a influenciadora australiana desonante que falsamente alegou ter curado seu câncer no cérebro (fabricado) através de um medicamento alternativo. Esse drama de seis episódios não apenas expõe os perigos dos golpes de bem -estar alimentados por redes sociais, mas também destaca as vulnerabilidades daqueles que navegam por doenças graves dentro de um sistema de saúde defeituoso.

A história

No coração de Vinagre de maçã É Belle Gibson, interpretada por Kaitlyn Dever, uma jovem que manipula as redes sociais para ganhar fama e fortuna, promovendo uma cura de câncer baseada na dieta. A série conta à sua viagem de uma mãe adolescente e telemarketing em dificuldades para um influenciador de bem -estar social de alto perfil, cujas declarações fraudulentas foram amplificadas pelo seguinte em massa. Sua aplicação, toda a despensa, apareceu até no lançamento do relógio da Apple 2015 antes que seu engano fosse desvendado.