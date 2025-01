Viola Davis revela sobre as lutas que a levaram ao estrelato em Hollywood: ‘Eu não estava esperando pelo papel perfeito’

Viola Davis, uma das atrizes mais reverenciadas de Hollywood, fez um discurso sincero e comovente de 16 minutos ao receber o prestigioso prêmio Cecil B. DeMille no Golden Gala: An Evening of Excellence na noite de sexta-feira. A gala, realizada em Beverly Hills, Califórnia, reconheceu as contribuições notáveis ​​de Davis para o cinema e a televisão, celebrando sua ilustre carreira antes da 82ª edição anual do Globo de Ouro.

Uma paixão movida pela necessidade Durante seu discurso, Viola Davis refletiu sobre como sua educação desafiadora alimentou sua paixão por atuar. Ele explicou que atuar se tornou uma fuga e que a necessidade financeira muitas vezes motivou sua escolha de papéis. “Se eu esperasse por um papel escrito para mim, bem elaborado, então não estaria aqui”, disse Davis, reconhecendo as pressões e desafios que enfrentou como uma “mulher negra de pele escura, nariz largo e lábios grandes”.

Davis, conhecida por seus papéis em Fences, The Woman King, The Help e Ma Rainey’s Black Bottom, bem como na série de TV How to Get Away with Murder, admitiu que não podia se dar ao luxo de esperar pelo papel perfeito. Em vez disso, ela assumiu o que estava disponível, motivada pela necessidade de estabilidade financeira. “Então aceitei pelo dinheiro”, acrescentou Davis, questionando a ideia de que “a pobreza é a resposta ao artesanato”.

Uma homenagem de Meryl Streep O Prêmio DeMille foi entregue a Davis por sua amiga e colega atriz Meryl Streep, que elogiou Davis por sua autenticidade e talento. Streep chamou Davis de “um artista puro” que “entrega a verdade em todos os momentos”.

A conexão deles remonta ao trabalho conjunto no filme Dúvida, de 2008, onde Streep se apaixonou por Davis e a descreveu como sua “atora favorita do mundo”.

Davis reflete sobre sua infância. Davis também refletiu sobre sua infância, imaginando-se mais jovem, crescendo na pobreza, contemplando com orgulho sua incrível jornada. “A pequena Viola está gritando”, disse Davis, referindo-se à empolgação de sua versão mais jovem com seu sucesso atual. Ela brincou: “Ela está atrás de mim e colocando meu vestido”, antes de acrescentar com humor que seu eu mais jovem sussurraria: “Eu disse que era um mágico”.

Reconhecimento de realizações profissionais. As conquistas de Davis na indústria não se limitam apenas à sua atuação. No ano passado, ela alcançou o status EGOT depois de ganhar um Grammy de melhor audiolivro, narração e narração por seu livro de memórias Finding Me. Essa conquista a solidificou como uma das artistas mais versáteis e bem-sucedidas de sua geração.

Ted Danson parabeniza Davis Ted Danson, que também recebeu o prêmio Carol Burnett durante a noite, parabenizou Davis e a chamou de “atriz incrível”. Danson, três vezes vencedor do Globo de Ouro conhecido por seus papéis em Cheers, The Good Place e CSI, também compartilhou sua admiração por Davis durante seu discurso de agradecimento, acrescentando que foi “um grande prazer estar na mesma sala que você. “

Um legado lendário O Prêmio Cecil B. DeMille, que Davis recebeu na sexta-feira, foi concedido a alguns dos maiores talentos de Hollywood, incluindo Tom Hanks, Oprah Winfrey, Morgan Freeman, Barbra Streisand e Sidney Poitier. O reconhecimento de Davis afirma o seu lugar no panteão das figuras mais emblemáticas da indústria do entretenimento.

