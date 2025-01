Viola vence o Olímpico por 2 a 1 contra a Lazio: Adli (depois expulso) e Beltran marcam

A Fiorentina venceu a Lazio por 2 a 1. Os gols de Adli e Beltram no primeiro tempo foram decisivos: a finalização impetuosa, com gol de Marusic nos minutos finais, não foi suficiente para virar o resultado.

Por volta das 21h20, um membro da torcida florentina, com uma força numérica de cerca de 250 pessoas, chegou ao Lungotevere della Vittoria. Após a concentração, eles exibiram uma faixa criticando o custo dos ingressos, pedindo para chegarem à parte externa do complexo esportivo para organizar um protesto temático. O acionamento imediato do aparato de segurança, planejado pela Sede da Polícia Capitolina, permitiu bloquear o grupo e impedir seu avanço ao estádio.

Após alguns minutos, por ordem dos policiais presentes no local, retiraram a faixa, pondo fim a qualquer nova iniciativa. Quase todos os temas envolvidos na iniciativa foram totalmente mapeados, em parte com o apoio da Polícia Científica.

Ao mesmo tempo, outro grupo de cerca de cinquenta torcedores da Fiorentina foi interceptado na Piazzale Clodio. Bloqueados, estão todos totalmente identificados. O grupo foi então imediatamente escoltado, a bordo dos respectivos veículos, até a estrada principal para retornar à capital toscana, sem chegar ao estádio olímpico. Para quem participou da iniciativa, será feita reclamação de manifestação sem aviso prévio e serão avaliadas medidas administrativas.