Violação de segurança no Capitólio dos Estados Unidos? O relatório diz que encontrou um homem com uma arma na colina em 21 de janeiro

Um homem de Massachusetts foi descoberto carregando uma arma depois de participar de um tour pelo Capitólio dos Estados Unidos e deixar a vizinha Biblioteca do Congresso na terça -feira, de acordo com um relatório de ABC News citando policiais.

A polícia de Carlisle, Massachusetts, notificou as autoridades de Washington na segunda -feira sobre um homem com uma arma de fogo que publicou pensamentos suicidas sobre redes sociais e foi para Washington.

“Uma revisão completa desse incidente já foi ordenada, bem como treinamento obrigatório de atualização sobre controles de segurança, para que isso nunca aconteça novamente”, disse a polícia do Capitólio em seu comunicado, de acordo com a ABC News.

O relatório indicou que o oficial que fez a inspeção no magnetômetro no Centro de Visitantes do Capitólio foi suspenso enquanto o Escritório de Responsabilidade Profissional da Polícia do Capitólio dos EUA.