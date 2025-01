Violência em Manipur: a polícia rejeita alegações de que o superintendente da polícia de Manipur em Ukhrul ajudou militantes Kuki

A polícia de Manipur rejeitou as alegações feitas pelo Conselho Nacional Socialista de Nagaland, Isak-Muivah (NSCN-IM), alegando que o Superintendente da Polícia de Ukhrul estava envolvido no apoio aos militantes Kuki.

A organização clandestina afirmou num comunicado no sábado que o oficial ajudou os militantes de Kuki, facilitando o transporte de suprimentos escondidos.

O NSCN-IM apontou especificamente para um incidente ocorrido em 18 de Dezembro, no qual a polícia de Ukhrul teria carregado dois camiões Saktimaan e dois mini-caminhões com arroz e folhas de estanho. O comunicado alegou que não foi revelado um volume maior de materiais, escondidos sob folhas de arroz e estanho.

A declaração do NSCN-IM afirmou ainda: “Ele ordenou aos seus policiais que levassem os itens para a aldeia de Molhang Kuki, dizendo-lhes que eram para a CRPF. Quando os quatro veículos chegaram à aldeia de Molhang Kuki, em vez da CRPF, cerca de 200 militantes Kuki foram encontrados. Os militantes Kuki descarregaram os itens às pressas, sem permitir que os policiais os inspecionassem. Os policiais ficaram estupefatos enquanto descarregavam e esvaziavam os itens. quatro veículos.

Em resposta, a polícia de Manipur emitiu um esclarecimento, descrevendo as alegações como “claramente falsas”.

Em comunicado divulgado oficialmente à equipe da BSF que viajava para a aldeia de Molhang Kuki em 12 de dezembro de 2024. Novamente em 19 de dezembro, a polícia distrital de Ukhrul forneceu escoltas de segurança à equipe da BSF. caminhões transportando trabalhadores e materiais para a construção de quartéis de segurança na aldeia de Molhang Kuki, que abrigará as empresas da BSF.”

A polícia instou o público a “verificar os factos antes de colocar as coisas no domínio público durante estes tempos delicados, quando estão a ser feitos esforços em todas as frentes para trazer a paz e restaurar a normalidade no estado”.