Violência em Manipur: o ministro-chefe Biren Singh insta os líderes Naga a ajudarem a resolver a crise – Manipur News

O ministro-chefe de Manipur, N Biren Singh, pediu no sábado aos líderes da comunidade Naga que desempenhassem um papel maior na resolução da crise em curso no estado. Discursando na 42ª Conferência Geral de Maralui Karalimei Swijoikang (MKS) no distrito de Senapati, dominado pelos Naga, Singh enfatizou a necessidade de esforços coletivos para restaurar a paz.

“Quero apelar às comunidades Naga para a necessidade de uma terceira parte para resolver os problemas actuais e restaurar a paz. Para fazer isso, os líderes da igreja e da comunidade devem assumir responsabilidades e iniciativas. Quaisquer que sejam as queixas e questões, elas podem ser resolvidas de acordo com a constituição e as regras e leis do governo de Manipur”, disse Singh.

O Primeiro-Ministro apelou a todas as comunidades para que avancem e trabalhem em conjunto para resolver o conflito. “O que aconteceu aconteceu. Como disse durante a minha mensagem de Ano Novo, é hora de esquecer e perdoar os erros do passado. Precisamos de seguir juntos o caminho da paz e recuperar a antiga Manipur. Busco o apoio de todos os que estão reunidos hoje, incluindo membros eleitos, ex-membros eleitos e líderes da igreja, para superar esta crise. “Estou disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e fornecerei tudo o que for necessário do governo para estabelecer a paz no estado”, disse ele.

Singh destacou a importância das iniciativas dos líderes locais, referindo-se aos esforços anteriores durante os confrontos entre as comunidades Kuki e Naga na década de 1990. “Preciso da sua ajuda. Alguém tem que sair. Durante os confrontos Kuki-Naga na década de 1990, lutamos para encontrar uma solução. Da mesma forma, busco seu apoio agora. Ouvi falar de tais esforços para alcançar a paz, mas peço a todos que tomem a iniciativa de forma assertiva”, disse Singh.

Singh também abordou preocupações sobre o crescimento populacional e as comunidades indígenas. Referindo-se à tribo Maram, ele observou: “A população da tribo Maram, que existe há milhares de anos, mal chega a um lakh. No entanto, alguns círculos eleitorais registaram um aumento populacional de 400 por cento. As preocupações dos povos indígenas devem ser abordadas e as 34 tribos reconhecidas devem viver juntas.”

O primeiro-ministro destacou que as políticas do governo visam salvaguardar as comunidades indígenas do estado. “A guerra às drogas era para salvar jovens e gerações. A identificação de imigrantes ilegais visa salvar e proteger as comunidades indígenas, que são numericamente menos numerosas. Não nos entenda mal ou nos entenda mal”, disse Singh.

Singh também destacou os esforços para preservar e mostrar as culturas tribais no Parque Étnico Sangai, que destaca as tradições de comunidades como as tribos Thadou, Gangte, Mao e Maram.