Violin Straidivari encontrou um novo proprietário por US $ 12,5 milhões

O violino Stradivarvari foi vendido em Nova York por US $ 12,5 milhões, disse Sothebs.

O violino Joachim-Ma dirigido por Antonio Stradivari em 1714, vendido no New York Sothebs por US $ 12,5 milhões. Sobre este assunto Relatórios RIA News.

É relatado que o violino é feito de bordo e equipado com uma inscrição real de um autor do próprio Stradivari, feito em latim.

Também é relatado que, de 2012 a 2015, a ferramenta foi exposta para visualização na cidade natal do mestre de violino – Kremen.

Antes, MK disse que o roteirista do filme com Alen Delon morreu.