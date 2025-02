Virada sensacional em Sanremo 2025: Olly sim "comer" Giorgia, o que está acontecendo

Entregar as ações para o Festival de Sanremo 2025Nesta terça -feira sob o comportamento e a direção artística de Carlo Conti: Olly Agora é o favorito nas apostas na vitória.

Segundo AgipronewsO cantor da Ligúria -Songwriter, que começa com uma parte de 10 em dezembro, agora está sendo oferecido a 3 em Planetwin365vencer GiorgiaAté recentemente, o líder das previsões, que desliza para 3,50. Também no palco Achille LauroBated em 7, seguido por Ritmo às 8 e Fedez A 9.

Olhando para a distribuição através do gênero, em Snai O triunfo de um artista masculino é preferido em 1,65, enquanto a vitória de uma mulher é mencionada em 2,25. A parte para um grupo vencedor é definitivamente mais alta, com 15. As previsões das casas de apostas Eles atualizam depois de ouvir os especialistas e a publicação oficial dos textosElementos que já influenciaram o equilíbrio da competição.





Grande incerteza também para os preços dos críticos e da sala de imprensa, com um duelo mais apertado entre Simone Cristicchi um Brunori Sas. Para o Preço crítico. São GoldbetCristicchi está à frente de 1,75, enquanto Bruori o segue às 2. Para o reconhecimento do Sala de imprensaCristicchi mantém uma pequena vantagem, declarada em 2,75, com o rival em 3,25. Em suma, apenas temos que esperar …