Vírus HMPV: Quão perigoso é? Como isso pode afetar grupos de alto risco? Um guia completo

O burburinho sobre o HMPV, ou metapneumovírus humano, aumentou quando a Índia confirmou dois casos do vírus em um hospital de Bengaluru na segunda-feira. Os infectados eram uma menina de três meses e um menino de oito meses. A preocupação com o HMPV aumentou globalmente quando surgiram esta semana relatos de um surto de HMPV na China. Posteriormente, também foi relatado um aumento nos casos de HMPV na Malásia. Isto levantou temores de uma possível “emergência de saúde”.

Mas será que o vírus HMPV é realmente tão perigoso? Quais são os seus sintomas? Quando você deve procurar atendimento médico? Quem está em risco? Aqui está o seu guia para compreender o HMPV ou metapneumovírus humano.

Leia também | Notícias sobre o vírus HMPV AO VIVO: Três casos confirmados na Índia, o governo continua monitorando

Perguntas frequentes sobre o vírus HMPV – Todas as suas perguntas respondidas O que é o vírus HMPV? O metapneumovírus humano, ou HMPV, é responsável por causar infecções virais e doenças respiratórias, como resfriados e tosses. Pertence ao gênero Pneumoviridae, Metapneumovirus e é um vírus de RNA de fita simples de sentido negativo envelopado.

Por que o HMPV está nos noticiários? Um suposto vídeo vindo da China gerou um novo problema de saúde em todo o mundo. Relatos nas redes sociais afirmavam que “os hospitais na China estão sobrecarregados porque os surtos de ‘gripe A’ e de ‘metapneumovírus humano’ se assemelham ao aumento da COVID-19 há três anos”.

Leia também | HMPV: Caso suspeito detectado em Gujarat após 2 casos confirmados em Bengaluru

A mídia estatal chinesa citou posteriormente um funcionário do Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças dizendo que as infecções por influenza, rinovírus, metapneumovírus humano (HMPV) e pneumonia por micoplasma são agora as mais comuns entre as visitas hospitalares.

a mídia relatório observou que a taxa de positividade do vírus sintático respiratório entre crianças de quatro anos ou menos está aumentando, “assim como a taxa de metapneumovírus humano entre crianças de 14 anos ou menos”.

O HMPV é um novo vírus? Não. O HMPV foi identificado pela primeira vez em 2001 por académicos holandeses. De acordo com o Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), “…estudos demonstraram que ela existe há pelo menos 60 anos e está distribuída em todo o mundo como um patógeno respiratório comum”.

Leia também | Surto de HMPV na China: vídeo viral mostra hospitais lotados e pacientes recebendo soro intravenoso

Surto de HMPV: sintomas e sinais de gravidade Pessoas infectadas com o vírus HMPV podem apresentar sintomas como tosse, febre, congestão nasal e dificuldade para respirar. De acordo com o CDC dos EUA, os sintomas clínicos da infecção pelo HMPV podem progredir para bronquite ou pneumonia.

Os sintomas comuns em adultos podem incluir tosse persistente, muitas vezes acompanhada de produção de muco; congestão nasal ou coriza; febre leve ou moderada; fadiga e dores no corpo; e dor de garganta. Em casos graves, pode ser observada dificuldade em respirar.

As crianças têm maior probabilidade de apresentar sintomas graves, que podem incluir: dificuldade em respirar, respiração ofegante e tosse persistente; febre alta; má nutrição e desidratação no caso de bebês. Leia mais sobre os sintomas aqui.

Leia também | Sintomas de HMPV: médico de Hyderabad que tratou casos desde 2022 compartilha suas idéias

Vírus HMPV: Quais são os sintomas graves? A infecção pelo HMPV pode causar bronquiolite grave e pneumonia em crianças, e seus sintomas são indistinguíveis daqueles causados ​​pelo vírus sincicial respiratório humano.

As complicações associadas ao HMPV incluem: pneumonia, bronquiolite, agravamento de condições respiratórias, como asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), e pneumonia bacteriana.

Vírus HMPV: quem está em risco? O vírus HMPV representa um risco significativo, especialmente para populações vulneráveis, como crianças pequenas, idosos, mulheres grávidas e pessoas com sistema imunológico enfraquecido.

Leia também | HMPV na Índia: dos sintomas à prevenção, tudo o que você precisa saber sobre o vírus

Vírus HMPV: como pode afetar grupos de alto risco Aqui está o que os grupos de alto risco infectados com o vírus HMPV podem enfrentar, de acordo com informações fornecidas pela Max Healthcare:

Crianças pequenas: Bebês e crianças pequenas são vulneráveis ​​a doenças respiratórias graves, como bronquiolite e pneumonia.

Velho: Pessoas com 65 anos ou mais, bem como aquelas com problemas crônicos de saúde, como asma ou DPOC, têm maior probabilidade de apresentar complicações.

Mulheres grávidas: O HMPV durante a gravidez pode causar problemas respiratórios, que podem pôr em perigo a saúde da mãe e do bebé.

Indivíduos imunocomprometidos: Pessoas com sistema imunológico enfraquecido podem correr maior risco de apresentar sintomas graves devido a condições médicas ou tratamentos como a quimioterapia.

Infecção viral por HMPV: é uma doença sazonal? Sim. É uma doença sazonal que geralmente ocorre no inverno e no início da primavera, semelhante ao vírus sincicial respiratório (VSR) e à gripe. Nos Estados Unidos, o HMPV circula em diferentes épocas anuais. “A circulação do HMPV começa no inverno e dura até a primavera”, explicou o CDC dos EUA.

Entretanto, o CDC da China afirmou que o HMPV pode ser detectado durante todo o ano, mas a taxa de detecção é mais elevada no inverno e na primavera.

Vírus HMPV: é contagioso? Como isso se espalha? O HMPV é transmitido principalmente através de gotículas ou aerossóis produzidos pela tosse e espirro. O vírus HMPV também pode ser transmitido através do contato próximo com uma pessoa infectada e tocando em objetos ou superfícies que contenham o vírus e, em seguida, tocando sua boca, nariz ou olhos.

Leia também | HMPV na Índia: como reconhecer uma pandemia semelhante à da Covid? Estamos preparados para isso?

Vírus HMPV: Existe vacina? Não. Ainda existe uma vacina para prevenir infecções por HMPV. Também não existe terapia antiviral específica.

Vírus HMPV: Como prevenir sua propagação? Você tem que manter um estilo de vida regular. “Use máscara quando for a locais lotados. Além disso, a lavagem frequente das mãos, a ventilação e a desinfecção científica podem efetivamente reduzir a possibilidade de infecção pelo HMPV”, explicou o CDC da China.

Enquanto isso, o CDC dos EUA recomendou:

1. Lave as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos.

2. Evite tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos não lavadas.

3. Evite contato próximo com pessoas doentes.

4. Pacientes que apresentam sintomas semelhantes aos do resfriado devem

5. Cubra a boca e o nariz ao tossir e espirrar.

6. Evite compartilhar suas xícaras e talheres com outras pessoas.

7. Evite beijar outras pessoas.

8. Fique em casa quando estiver doente.

Vírus HMPV: Quanto tempo dura a infecção? Os sintomas da doença geralmente aparecem três a dez dias após a infecção. No entanto, o CDC dos EUA afirma que o período de incubação estimado é de três a seis dias e que a duração média da doença pode variar dependendo da gravidade, mas é semelhante a outras infecções respiratórias causadas por vírus.

Vírus HMPV: quando consultar um médico e fazer o teste Os profissionais de saúde podem não considerar ou realizar rotineiramente o rastreio do HMPV. O teste é recomendado se:

1. Você apresenta sintomas respiratórios graves, como dificuldade para respirar ou febre persistente.

2. Pertencer a um grupo de alto risco (por exemplo, crianças pequenas, idosos, mulheres grávidas ou pessoas com sistema imunológico enfraquecido)

3. Você esteve em contato com alguém diagnosticado com HMPV durante um surto.

Vírus HMPV: pode causar a morte? Quão perigoso é isso? A maioria dos casos de HMPV são leves. Mas em pessoas susceptíveis com condições médicas subjacentes, a infecção pelo HMPV pode levar à morte, afirmou o CDC da China.

Vírus HMPV: é comum? Sim. O HMPV é comum: a maioria das pessoas contrai antes dos 5 anos, de acordo com a Cleveland Clinic. Citou investigadores que afirmaram que cerca de 10% a 12% das doenças respiratórias em crianças são causadas pelo HMPV.

Outro investigação afirmaram que o HMPV é o “principal agente etiológico” responsável por cerca de 5% a 10% das internações de crianças com infecções agudas do trato respiratório.

Na China, o HMPV ficou em oitavo lugar entre os oito vírus que causam infecções respiratórias agudas, com uma taxa positiva de 4,1%, muito abaixo da taxa de 28,5% do vírus influenza. Isto foi de acordo com a análise do Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças sobre dados de monitoramento de doenças infecciosas respiratórias de 2009 a 2019.

Vírus HMPV: É semelhante ao resfriado, gripe e COVID-19? A infecção pelo HMPV é semelhante ao VSR, pois ambos podem causar doenças graves, como bronquiolite e pneumonia, especialmente em crianças.

No entanto, ao contrário do VSR, o HMPV também afeta significativamente adultos mais velhos e pessoas com sistema imunológico enfraquecido, explicou Max Healthcare.

Além disso, ao contrário da gripe, atualmente não existe vacina ou tratamento específico para o HMPV, pelo que a prevenção é importante.

A infecção por HMPV também é semelhante à COVID-19 em muitos aspectos. Leia mais sobre isso aqui

Assim como o VSR e a gripe, o HMPV geralmente aumenta no final do inverno e início da primavera.

O vírus HMPV pode causar uma epidemia ou pandemia? A infecção pelo HMPV pode causar surtos. No entanto, especialistas indianos disseram que não há necessidade de se preocupar. ‘Como reconhecer uma pandemia? Leia mais sobre isso aqui

O Dr. Atul Goel, Director Geral dos Serviços de Saúde, garantiu ao público que não há nada com que se alarmar na situação actual.