Visibilia: Bonelli, ‘indecente que Santanchè não renuncie, o silêncio de Meloni é inacreditável’

Roma, 18 de janeiro (Adnkronos) – “O governo de direita liderado por Giorgia Meloni assiste a um desfile de expoentes em julgamento. Depois de Delmastro, agora é a vez do ministro Santanchè, que é encaminhado à Justiça por falsa contabilidade e é investigado por fraude em danos ao INPS. Como o presidente Meloni pode permitir que Daniela Santanchè continue no cargo de ministra? Este silêncio sobre o ministro indefensável é inacreditável.” da Avs e co-porta-voz da Europa Verde Angelo Bonelli.

“Não é apenas uma questão legal. Há aspectos de conveniência política que precisam ser abordados. É preciso recordar a história da villa de Francesco Alberoni em Versilia, comprada por Dimitri Kunz de Habsburgo, companheiro do ministro, e Laura De Cicco, esposa do presidente do Senado Ignazio La Russa, por 2,45 milhões de euros. A mesma moradia foi vendida em menos de 24 horas ao empresário Antonio Rapisarda por 3,45 milhões de euros, com uma mais-valia de um milhão de euros num dia. A Presidente Meloni não pode continuar fechando os olhos. Pedimos a Daniela Santanchè que renuncie imediatamente ao cargo de ministra”, finaliza Bonelli.