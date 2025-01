Visibilia: Guppy milanês, ‘perdas ocultas há anos’ na empresa Santanché

Milão, 20 de janeiro. (Adnkronos) – “O modelo organizacional e de gestão” da Visibilia Editore spa e da Visibilia Editrice srl destaca “estruturas organizacionais, contabilísticas e administrativas” definidas como “inadequadas” e que “certamente permitiram a prática” de crimes de falsa contabilidade de 2016 a 2023 ” além de cometer tantas infrações administrativas”. É uma das passagens da motivação com que a magistrada milanesa Anna Magelli concordou na sexta-feira, 17 de janeiro, aos acordos de confissão das duas empresas e de Federico Celoria, ex-diretor do conselho de administração (dois anos com suspensão condicional da sentença).

A decisão de 13 páginas destaca como a gestão de ambas as editoras pesou na decisão sobre as acusações contra os suspeitos, incluindo a ministra do Turismo, Daniela Santanché, que fundou o grupo editorial e do qual renunciou em 2022. Mudou-se durante anos para cobrir perdas. Relembrando a orientação do professor Nicola Pecchiari, enfatiza-se que a Visibilia Editore spa “deveria ter baixado integralmente tanto a rubrica de ágio quanto a rubrica de imposto diferido em 2016: a dos ativos fiscais diferidos, uma vez que em nenhum dos exercícios entre 2016 e 2020 a empresa registou lucros, na ausência de perspectivas sérias de continuidade do negócio, e a rubrica goodwill, apesar dos testes específicos de imparidade que sempre produziram resultados não verdadeiros. desvalorizações, por se tratarem de testes baseados em planos de negócios trienais excessivamente otimistas que tiveram o efeito concreto de evitar a desvalorização do goodwill, uma vez que as previsões de rendimento nunca foram respeitadas e foram encontrados desvios negativos significativos entre os resultados previstos e os resultados finais”.

Considerações completamente semelhantes também devem ser feitas para Visibilia Editrice srl, lemos na frase. O juiz de liminar exclui a circunstância agravante para as duas empresas – Visibilia Editore spa liquidada em 63.300 euros de multa e 15.000 euros de penhora a título de indemnização, Visibilia Editrice srl por 30.000 euros de multa e 10.000 euros de penhora – uma vez que “não parecem ter obteve um lucro significativo; pelo contrário, parecia que ambos tinham piorado as respectivas condições económicas, tanto que necessitavam de recapitalizações periódicas”.