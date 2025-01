Visibilia: Silvestri, ‘Meloni liga para Santanchè e pede que ela se afaste’

Roma, 18 de janeiro. (Adnkronos) – “Agora Giorgia Meloni não tem escolha a não ser ligar para Santanchè e pedir que ela se afaste. Do contrário, causaria uma impressão muito rude. O primeiro-ministro esperou muito e com uma imagem como aquela que nos foi dado pelo Ministro do Turismo prejudicou a reputação internacional do nosso país. No que nos diz respeito, voltaremos imediatamente ao trabalho, disse o líder do grupo M5S na Câmara. Silvestri, sobre ‘A Sociedade dos Poetas’, na rádio Giornale Rai.