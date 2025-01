Visita de Jaishankar aos Estados Unidos: EAM expressa preocupação com o ataque ao consulado indiano em São Francisco, chamando-o de “assunto muito sério” | Notícias da Índia

EAM Jaishankar nos EUA: O Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, expressou preocupação com o ataque ao consulado indiano em São Francisco, chamando-o de “assunto muito sério”. Ele disse que a Índia espera que o incidente seja responsabilizado e que os responsáveis ​​sejam responsabilizados.

Ao falar numa conferência de imprensa em Washington DC na quarta-feira (hora local), a EAM disse: “O ataque incendiário ao nosso consulado em São Francisco é um assunto muito, muito sério, e é algo pelo qual esperamos ser responsabilizados. . “Gostaria que aqueles que fizeram isso fossem responsabilizados.”

Além disso, Jaishankar também afirmou que “teve uma breve conversa sobre Bangladesh” com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, mas não compartilhou mais detalhes com a imprensa. “Tivemos uma breve discussão sobre Bangladesh… não acho que seja apropriado. Entro em mais detalhes”, disse ele.

Notavelmente, o Consulado Geral da Índia em São Francisco foi atacado em 19 de março de 2023 por um grupo de agressores que invadiram casas, danificaram propriedades públicas e atacaram funcionários do Consulado.

Antes deste ataque, no mesmo dia, alguns agressores tentaram atear fogo ao edifício do Consulado, pulverizando substâncias inflamáveis ​​logo pela manhã. Um vídeo surgiu nas redes sociais mostrando manifestantes supostamente pró-Khalistani reunidos em frente ao consulado indiano em São Francisco, gritando slogans e interrompendo funcionários ao deixarem a missão diplomática.

Pouco depois de três meses, em Julho, um grupo de extremistas Khalistani tentou novamente incendiar o consulado indiano em São Francisco. O departamento de polícia local de São Francisco, o pessoal especial de segurança diplomática e as autoridades estaduais e federais foram notificados, que posteriormente iniciaram uma investigação sobre o incidente de julho. O incidente foi fortemente condenado pelos Estados Unidos, que o chamaram de “ofensa criminal”.

Na segunda-feira, Donald Trump foi empossado como o 47º presidente dos Estados Unidos no Capitólio dos EUA em Washington, DC, com o presidente do tribunal John Roberts administrando o juramento. Antes da posse de Trump, JD Vance foi empossado como o 50º vice-presidente dos Estados Unidos.

Jaishankar estava entre os participantes da grande cerimônia, que também contou com a presença de líderes mundiais e altos burocratas. Depois de assistir à posse de Donald Trump, a EAM disse que foi uma “grande honra” representar a Índia na cerimónia de inauguração.

(Com entradas ANI)