Visita do PM Modi a Jammu e Caxemira: O lançamento do túnel Sonamarg hoje, diz Omar Abdullah, impulsionará o turismo

O primeiro-ministro Narendra Modi visitará Jammu e Caxemira na segunda-feira para inaugurar o estrategicamente importante túnel Sonamarg no distrito de Ganderbal.

De acordo com o ministro-chefe de Jammu e Caxemira, Omar Abdullah, o túnel de 6,5 quilômetros de comprimento, também conhecido como túnel Z-Morh, fornecerá conectividade 24 horas por dia entre Srinagar e Sonamarg, permitindo o desenvolvimento do resort Sonamarg como um destino esportivo. inverno.

O primeiro-ministro Modi chegará ao túnel Sonamarg às 11h45 e a sua inauguração terá lugar a seguir. Ele estará acompanhado por Omar Abdullah, o Ministro da União Nitin Gadkari e o vice-governador de Jammu e Caxemira, Manoj Sinha, entre outros líderes.

O túnel Sonamarg está localizado entre as montanhas geladas do Himalaia. (Foto: X/ @OmarAbdullah)

Na ocasião, o primeiro-ministro Modi também participará num comício, seguido de um encontro com os trabalhadores envolvidos na construção do túnel.

Antes da visita do primeiro-ministro Modi, as forças de segurança intensificaram no domingo os esforços de saneamento e os exercícios de domínio da área na Caxemira. A polícia de Jammu e Caxemira, as forças paramilitares e o exército fazem parte do aparato de segurança para a posse de segunda-feira. Extensos exercícios de controle de área, buscas e patrulhas estão em andamento para que o evento ocorra sem problemas, disseram autoridades.

TÚNEL PARA AJUDAR NO DESENVOLVIMENTO DO SONMARG: OMAR ABDULLAH

Falando sobre a importância do túnel Sonmarg, Omar Abdullah disse que permitirá o desenvolvimento do resort Sonamarg no distrito de Ganderbal como destino de desportos de inverno, semelhante à famosa cidade de esqui de Gulmarg.

“Amanhã, o primeiro-ministro Narendra Modi inaugurará o túnel Z-Morh. Isto permitirá o desenvolvimento de Sonamarg como destino de desportos de inverno”, disse Abdullah aos repórteres.

“Nos próximos cinco anos, faremos todos os esforços para desenvolver Sonamarg como um destino para desportos de inverno, tal como desenvolvemos Gulmarg”, disse Abdullah.

“Se mais turistas vierem, isso significará mais renda para a população local, sejam eles guias de esqui, instrutores de esqui, operadores de trenós, veículos todo-o-terreno e operadores de motos de neve, ou pequenos negócios como restaurantes e dhabas”, disse ele.

Construído a um custo de 2.700 milhões de rupias, o projecto do túnel Sonamarg, com cerca de 12 km de comprimento, compreende o túnel principal Sonamarg com 6,4 km de comprimento, um túnel de saída e estradas de acesso.

Localizado a uma altitude de mais de 8.650 pés acima do nível do mar, o túnel Sonamarg melhorará a conectividade em todas as condições climáticas entre Srinagar e Sonamarg a caminho de Leh, evitando rotas de deslizamentos de terra e avalanches e garantindo acesso mais seguro e ininterrupto à região estrategicamente crítica de Ladakh.

ESPERANDO FACILMENTE MINHA VISITA A SONMARG: PM MODI

Antes da sua visita a Sonmarg, o primeiro-ministro Narendra Modi respondeu à localização pitoresca do túnel e disse que estava ansioso pela sua visita a Jammu e Caxemira.

Reagindo às fotos do túnel, compartilhadas por Omar Abdullah sobre a economia local. Além disso, adorei as fotos aéreas e os vídeos!”

Postagem do PM Modi no X.

Localizado entre os picos nevados dos Himalaias, espera-se que o túnel Sonmarg liberte todo o potencial dos sectores comercial e turístico da região.

Juntamente com o Túnel Zojila, com conclusão prevista para 2028, o Túnel Sonmarg ajudará a garantir a conectividade perfeita do NH-1 entre Srinagar e Ladakh. Esta conectividade melhorada impulsionará a logística de defesa, impulsionará o crescimento económico e a integração sociocultural em Jammu, Caxemira e Ladakh, afirmou um comunicado do governo.