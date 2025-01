Visita do PM Modi a Maharashtra: PM dedicará submarino caçador-assassino à nação, templo da Iskcon em Navi Mumbai

O primeiro-ministro Narendra Modi dedicará três caças navais da linha de frente, INS Surat, INS Nilgiri e INS Vaghsheer, à nação, à medida que forem comissionados no Estaleiro Naval de Mumbai na quarta-feira, 15 de janeiro.

Em outra função, o primeiro-ministro Modi também inaugurará um templo da Iskcon em Kharghar, em Navi Mumbai, disse um comunicado do PMO na segunda-feira.

Antes da sua visita, o primeiro-ministro Modi, numa publicação no

“Amanhã, 15 de janeiro, será um dia especial no que diz respeito às nossas capacidades navais. O comissionamento de três combatentes navais da linha de frente fortalecerá nossos esforços para nos tornarmos líderes de defesa global e aumentar nossa busca pela autossuficiência”. O primeiro-ministro Modi disse em 14 de janeiro.

Segundo oficiais da Marinha, INS Vaghsheer, o sexto e último submarino do Projeto P75 ScorpeneFoi construído em colaboração com o Grupo Naval Francês.

Também conhecido como submarino “caçador-assassino”, o INS Vaghsheer está equipado com torpedos e mísseis antinavio e é capaz de realizar guerra anti-superfície e anti-submarina, além de coleta de inteligência e capacidade de colocação de minas. De acordo com especialistas em defesa, pretende-se fortalecer o domínio marítimo da Índia e funcionar como um elemento dissuasor para adversários como a China e o Paquistão.

O INS Surat, um destróier de mísseis guiados, é um dos maiores e mais sofisticados destróieres do mundo, com 75% de conteúdo indígena e está equipado com pacotes de sensores de armas de última geração e recursos avançados centrados em rede. , de acordo com oficiais da Marinha.

Da mesma forma, o INS Nilgiri, o primeiro navio do Projeto P17A Stealth Frigate, foi projetado pelo Warship Design Bureau da Marinha Indiana e incorpora recursos avançados para melhorar a capacidade de sobrevivência, desempenho no mar e furtividade, refletindo a próxima geração de fragatas indígenas. , eles disseram.