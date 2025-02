Visto em NYFW: 7 tendências vistas entre os participantes da rua nesta temporada

Se há uma coisa que estou ansiosa tanto quanto os desfiles durante a semana de moda de Nova York, é o estilo de rua. Há algo para ver como as pessoas interpretam tendências em tempo real – sejam editores entre emissões, influenciadores que fazem uma declaração ou modela o serviço retirando a aparência mais legal. Nesta temporada, mantive meus olhos abertos para fora -peças de compactação e torres de estilo que pareciam frescas, e digamos que a multidão da moda não decepcionou. A temporada ficou clara após a temporada do que o estilo pessoal prospere mais do que nunca.

Depois de uma semana de mancha de roupas que não pares, reduzi -o às 7 tendências principais que realmente definiram o estilo da NYFW Street nesta temporada. Alguns deles eram esperados (o Cabo Casacos deveria ter um momento este ano), enquanto outros me surpreenderam da melhor maneira. Esteja você procurando atualizações fáceis ou apenas gostou de seguir a próxima etapa, são as tendências que fizeram todo mundo falar – e, mais importante, a porta.

1. O esporte encontra educadas

(Crédito da imagem: The Style Stalker)

Nesta temporada, a multidão da moda dominou a arte de misturar peças atléticas com uma costura refinada, provando que o esporte e o sofisticado pode andar de mãos dadas. Pense em jaquetas de pista com saias plissadas, tênis com um terno macio pela quantidade certa de contraste para manter as coisas interessantes.

Prada Jaqueta leve de re-tnylon

Salomão Canvas-Jacquard X-6 Gore-Tex

Alo Yoga Calças de pista de pernas grandes

2. Salbling Blazers

(Crédito da imagem: The Style Stalker)

Os Blazers fizeram uma forma esculpida e curvada enfatizando o tamanho usando proporções ousadas. Seja calças largas, micro -shorts ou mesmo independentes – a silhueta estruturada tornou cada roupa instantaneamente mais poderosa.

Saúde Blazer de curva amarrada reciclada

3.

(Crédito da imagem: The Style Stalker)

Os óculos de sol não eram apenas um acessório – foi o evento principal. De envoltórios futuristas a quadros de grandes dimensões retrô, tons cativantes adicionaram personalidade às roupas mais simples.

Jenny Bird Queimaduras solares

Céline Eyewear Tons dourados óculos de sol com estrutura retangular

Monstro Brilho 02 óculos

4. Cintos no topo

(Crédito da imagem: The Style Stalker)

Seja um cinto magro em roupas ao ar livre ou uma grande cera de blazer, essa ponta de estilo estava por toda parte. É uma maneira fácil de adicionar uma definição a uma aparência e que mesmo as partes mais grandes parecem intencionais.

B Loft the Belt Cintos de pederneira

Loewe Cinto de couro decorado com seixos

Madewell Triplo goleiro de camurça

5. Cape Casacats

(Crédito da imagem: The Style Stalker)

A maior tendência de roupas externas para sair de 2024 é sempre forte – os casacos de lacceta trouxeram uma energia dramática, mas sem esforço para o estilo da rua NYFW. Esgotado nos ombros ou completamente fixos, eles provaram que as roupas externas da declaração são sempre uma prioridade absoluta.

Sophie Street Casaco de lã e lã e lã de caxemira

Derramar Colete de capa de couro preto duplo

Cos Casaco de mentira superalded

6. Jóias vintage

(Crédito da imagem: The Style Stalker)

Correntes de ouro em camadas, alfinetes no estilo herdeiro e anéis de coquetel diretamente dos anos 80 adicionaram um toque nostálgico às roupas modernas. Seja as jóias salvas ou transmitidas, a inspiração vintage tornou toda aparência um pouco mais especial.

Céu caos Brincos

Sophie Bille Brahe Grande laranjeiro de colar de pérolas de pérolas 14 karat

7. Armazenamento divertido

(Crédito da imagem: The Style Stalker)

As calças justas não eram apenas uma superposição essencial – eram um ponto focal. Impressões divertidas, detalhes de renda e cores brilhantes deram uma olhada nas saias e vestidos, adicionando uma dose adicional de vinagrete em clima frio.

