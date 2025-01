Vitaly Savelyev e Veniamin Kondratyev verificaram o trabalho próximo "Volgonft-239"

– Cerca de 100 toneladas de óleo combustível continuaram a ser bombeadas à noite, e no total – 1.300 toneladas. Podemos resolver isso em dois dias. Depois discutiremos a questão do corte do navio”, disse Vitaly Savelyev.

Segundo o chefe do Kuban, após o derramamento de derivados de petróleo em 10 de janeiro, foi possível intervir rapidamente na situação, construir uma estrada e entregar um navio-tanque. Agora o dique é regularmente reforçado para que as ondas não o quebrem.

Esta é uma tarefa importante, pois a construção utiliza uma técnica pesada envolvida na eliminação da mancha de óleo. Ao mesmo tempo, esta estrada permite trabalhar na remoção do navio”, disse Veniamin Kondratyev.

Anteriormente, foi relatado que Rospotrebnadzor não descobriu na Crimeia e no território de Krasnodar as inconsistências com os padrões ambientais sanitários após o colapso de navios-tanque e o derramamento de produtos petrolíferos.