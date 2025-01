Vitória Inter e Milan: Lautaro e Leão aproximam o sonho das oitavas de final da Liga dos Campeões

Mesmo resultado, mesmo objetivo. O’Abaixo vence por 1 a 0 Esparta para Praga com um lindo gol de Lautaro Martinezeu Milão 1-0 Girona em San Siro com um flash de Rafael Leão. Para ambas as equipas do Milan, o objetivo da qualificação direta para os oitavos-de-final torna-se cada vez mais concreto Liga dos Campeõessem passar pelos play-offs. Faltando uma rodada, Nerazzurri e Rossoneri estão entre os 8 primeiros da classificação: Inter em quarto com 16 pontos, Milan em sexto com 15, à frenteAtalanta e 14 (por exemplo Juveatualmente fora, aos 12).

Por Simone Inzaghi o último obstáculo na próxima quarta-feira Mônaco (décimo com 13 pontos no grupo dos que ainda esperam), a partida fica mais difícil Sérgio Conceição que terão de suar muito na qualificação em Zagreb contra o Dínamo, que precisa de uma vitória por 8 pontos para garantir o play-off no último minuto, ao mesmo tempo que espera algumas defesas dos seus rivais

Em Praga, o Inter imediatamente colocou a partida em vantagem com uma joia de Lautaro que, aos 12 minutos, recebeu um longo cruzamento de Bastoni em direção ao poste mais distante, acertou com o pé direito e mandou o rebote por baixo do travessão. Com total controle da partida, a equipe de Inzaghi busca o segundo placar, sem parar de construir e jogar, deixando o Sparta em apuros enquanto tenta manter o controle da melhor maneira possível. Mas com o passar dos minutos, o fogo dos nerazzurri se apagou e o primeiro tempo passou sem nenhuma tensão além da do maca chutando alto após mais uma assistência dos bastões. No segundo semestre Dumfries ele marca, mas a partida é cancelada por impedimento após uma longa consulta ao VAR. Sem correr muitos riscos, a equipa de Inzaghi, com Frattesi em campo na última meia hora, arrasta a partida até ao fim ao chegar ao golo, que agora será alcançado dentro de uma semana frente ao Mónaco. Um empate pode ser suficiente.

Até o Milan, apesar das dificuldades na final contra o Girona, cumpriu a sua ‘missão’. Depois de alguns minutos teve que desistir de Emerson Royal devido a um problema muscular, mas a equipe partiu imediatamente de cabeça baixa, rápida e determinada, com um Leão animado, atento e pró-ativo. A primeira jogada real de gol do Rossoneri foi desperdiçada por uma de suas estocadas percussivas Moisés que em vez de chutar em posição vantajosa lança um cruzamento que encontra os zagueiros do Girona prontos. O americano foi protagonista de mais uma assistência na área que não foi cobrada por nenhum dos companheiros. Porém, foi um Milan cheio de vontade, mas que, antes de assumir a liderança, desperdiçou diversas chances ao acertar de primeira na trave Theo Hernández (chuta torto após assistência convidativa de Leão) e depois com Musah ocupando a trave interna com o pé direito rasteiro. Depois de um resgate providencial de Maignanfoi Leão quem abriu o placar da partida aos 37 minutos, liderando a defesa do Girona ao lado, depois desviando e vencendo o goleiro Gazzaniga com um poderoso chute de pé esquerdo de meia altura. No final do primeiro tempo, Maignan voltou a defender o resultado com grande defesa de Herrera. No segundo tempo, o Girona tenta jogar o jogo, o Milan não consegue aproveitar os espaços (oportunidade para Leão) e arrisca o empate, que o Girona é negado por impedimento imperceptível de Bryan Gilo criador de um chute brilhante de fora da área que passou por baixo do travessão. No final, o Milan mostrou as lacunas destacadas no início da temporada, mas conseguiu completar a partida sem muitos riscos, agarrando-se à possibilidade de conquistar o acesso direto às oitavas de final. Um resultado que parece milagroso considerando os altos e baixos de uma temporada bastante infeliz até agora.