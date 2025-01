Vivek Ramasswamy chama Deepseek ‘Sputnik Moment’ da China para os EUA.

Vivek Ramasswamy, empresário indiano-americano e ex-membro do Doge apoiado por Donald Trump, disse que a queda nos mercados dos EUA após o lançamento da modelo chinesa Deepseek era um “momento do Sputnik”.

Antes do lançamento do Sputnik, os Estados Unidos eram considerados tecnologicamente mais baixos. No entanto, essa crença foi alterada quando o Sputnik foi lançado em 1º de outubro de 1957. O lançamento bem -sucedido do Sputnik 1 e Sputnik 2 levantaram preocupações nos Estados Unidos.