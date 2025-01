‘Vizinho ajudando vizinhos’ O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, corre para ajudar a apagar o incêndio em Los Angeles, apesar do ataque de Trump, compartilha o vídeo

Enquanto Los Angeles continua a lidar com incêndios florestais mortais, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, oferece ajuda aos seus “vizinhos americanos”. Isto ocorre em meio a repetidos ataques do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, e à ameaça de tornar o Canadá o “51º estado americano”.

Trudeau compartilhou um vídeo mostrando um helicóptero carregando água tentando apagar o incêndio devastador. A postagem foi intitulada “Vizinho ajudando vizinhos”.

Em outra postagem, Trudeau disse que seu país conhece bem os incêndios florestais, acrescentando que “a Califórnia sempre esteve lá para ajudar nossos bombeiros canadenses”.

Em 2023, o Canadá sofreu incêndios florestais sem precedentes que afetaram todas as 13 províncias e territórios do país. Um número impressionante de 6.551 incêndios queimou aproximadamente 184.961 quilômetros quadrados, o equivalente a 5% da área florestal total do Canadá. A devastação ceifou a vida de pelo menos oito bombeiros e forçou mais de 232 mil pessoas a evacuarem suas casas.

“Os bombardeiros canadenses já estão em ação nas linhas de frente. Estamos prontos para fornecer mais recursos aos nossos vizinhos americanos”, acrescentou.

Atualização sobre incêndio florestal em Los Angeles: novo incêndio provoca mais evacuações Os dois maiores incêndios florestais que devastaram a área de Los Angeles esta semana queimaram pelo menos 10.000 casas, edifícios e outras estruturas, disseram autoridades na quinta-feira, enquanto instam mais pessoas a atender às ordens de evacuação depois que um novo incêndio começou e cresceu rapidamente.

O rápido incêndio Kenneth começou no final da tarde em San Fernando Valley, perto do bairro de West Hills e perto do condado de Ventura. Poucas horas antes, as autoridades expressaram encorajamento depois que os bombeiros, auxiliados por ventos mais calmos e ajuda de equipes de fora do estado, viram os primeiros sinais de combate bem-sucedido aos devastadores incêndios florestais da região que mataram sete pessoas até agora.

“Esperamos que este incêndio se espalhe rapidamente devido aos ventos fortes”, disse a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, repetindo a previsão que previa que os ventos se fortalecessem na noite de quinta-feira até a manhã de sexta-feira.

As ordens vieram no momento em que autoridades do condado de Los Angeles anunciaram que o incêndio em Eaton, perto de Pasadena, que começou na noite de terça-feira, queimou mais de 5.000 estruturas, um termo que inclui casas, prédios de apartamentos, empresas, dependências e veículos. A oeste, em Pacific Palisades, o maior incêndio na área de Los Angeles destruiu mais de 5.300 estruturas.

