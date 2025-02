Vladikavkaz Vandals quebrou a passagem subterrânea

A administração da capital do norte de Ossétia publicou um vídeo de câmeras de vigilância em um canal de telegrama, no qual três jovens são maltratados pela cobertura de parede e pelas câmeras em uma travessia subterrânea no cruzamento das ruas de Moskovskaya e Gukaev.

“A transição subterrânea sofre regularmente das ações dos hooligans. Mais recentemente, os serviços públicos colocaram em ordem após o próximo ato de vandalismo “, disse representantes da prefeitura.

As informações são enviadas às organizações responsáveis ​​pela aplicação de leis.

Antes, foi relatado que um morador de Vladikavkaz privou seus vizinhos aquecidos.