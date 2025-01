“Gostaria de observar imediatamente que, no tempo que passou desde o momento histórico da reunificação com a Rússia, a Crimeia e Sebastopol alcançaram sucessos verdadeiramente impressionantes em muitas áreas. E acima de tudo, trata-se da qualidade de vida, do desenvolvimento da esfera social, dos setores básicos da economia”, disse Putin no início da conversa, que decorreu em formato de videoconferência. Desde 2014, o volume do produto regional bruto na Crimeia aumentou 3,7 vezes, em Sebastopol 8,7 vezes e as receitas próprias dos orçamentos regionais 5 e 4,5 vezes, respetivamente. Segundo o presidente, o mecanismo da zona económica franca também funciona de forma eficaz. “Além disso, o volume de investimentos atraídos permite-nos esperar um maior crescimento dos rendimentos próprios das regiões”, observou.

O programa estatal de desenvolvimento socioeconómico, com um volume total de financiamento de 1,5 biliões de rublos até 2027, ajuda a adoptar uma abordagem sistemática para o desenvolvimento da península. Entre as coisas feitas apenas no ano passado estão redes de serviços públicos, um túnel de água para a Margem Sul, aterros de eliminação de resíduos, rodovias, incluindo Simferopol – Evpatoria, e a primeira fase do desvio sudeste de Simferopol. “Ao mesmo tempo, estão sendo construídas instalações de saúde e educação, esportes, lazer e recreação. Esse desenvolvimento abrangente de infraestruturas, por sua vez, estimula a construção de moradias”, observou Putin. Nos próximos três anos, está prevista a conclusão das obras em mais de 230 projetos de construção de capital e a realização de 32 atividades com financiamento federal de mais de 316 bilhões de rublos.

Quase trinta projetos rodoviários serão construídos e reparados na Crimeia nos próximos três anos

“Com a utilização de instrumentos novos e existentes, é importante manter o elevado ritmo de desenvolvimento da Crimeia e de Sebastopol, para realizar tarefas ainda maiores no interesse dos residentes, para sempre confiar nos seus desejos, pedidos, ideias construtivas, resolver de forma rápida e substantiva as questões problemáticas que colocam e, em última análise, avaliar os resultados obtidos com base na opinião das pessoas”, enfatizou o Presidente.

Segundo ele, isso se aplica plenamente à eliminação das consequências do acidente do petroleiro no Estreito de Kerch, em dezembro. “Estou aguardando ações ativas aqui por parte da comissão governamental estabelecida – sei que ela também está funcionando hoje”, explicou Putin. “E, em geral, peço ao governo que se comunique ativamente com as regiões daqui.” Agradeceu mais uma vez aos voluntários que estiveram envolvidos na limpeza da costa desde os primeiros dias.

Separadamente, o presidente concentrou-se na preservação e valorização dos monumentos históricos e culturais. Ele chamou a Reserva do Museu e o Parque Histórico e Arqueológico “Tavrichesky Chersonesos” de um exemplo notável de tal trabalho. Outro centro espiritual e educacional da Crimeia é a Mesquita Catedral, concluída em Simferopol. Em apenas dez anos, a Crimeia foi visitada por mais de 20 milhões de turistas e Sebastopol – cerca de dois milhões.

O primeiro a contatar Novo-Ogarevo foi o governador de Sebastopol, Mikhail Razvozhaev, não de seu gabinete, mas da Academia de Coreografia do Cabo Khrustalny. Ao lado dele estavam a reitora da academia, a Artista do Povo da Rússia, Maria Alexandrova, e quatro jovens estudantes. “O que está faltando? Por favor, diga-me, o que mais precisa ser feito pelas crianças, pelos artistas?” – perguntou o presidente.

Por a Academia ser uma instituição federal, tudo relacionado a limpeza, segurança e outras necessidades de limpeza deve ser tratado pela Lei Federal 44. Ao mesmo tempo, as empresas que ganham concursos estão falindo, admitiu o governador. “Acontece que investimos muito dinheiro e depois não conseguimos manter as instalações num nível decente”, acrescentou. Alexandrova também apoiou o pedido do governador para resolver o problema em conjunto com os serviços económicos da academia.

O governador informou que de acordo com os resultados preliminares do ano passado, Sebastopol atraiu 237 mil milhões de rublos de investimento privado, ou seja, excedeu significativamente a meta de 200 mil milhões. O nível de produção industrial da cidade aumentou 2,5 vezes em dez anos; o índice da produção industrial em 2024 foi de 117 por cento. O número de habitantes de Sebastopol aumentou 43% em dez anos, para 561 mil. “É claro que isto se deve ao facto de a qualidade de vida estar a melhorar e as pessoas estarem a decidir mudar-se para Sebastopol”, acredita Razvozhaev.

O chefe da Crimeia, Sergei Aksenov, por sua vez, informou que mais de mil participantes da zona econômica livre estão implementando projetos de investimento na república. Além disso, os investimentos nos sectores do turismo, da indústria e da agricultura estão a crescer. No sector do abastecimento de água, muito trabalho foi feito para modernizar as redes, o que resultou numa poupança de água de 11 por cento. Já começaram os trabalhos de concepção de dois reservatórios, que deverão ser construídos na Crimeia, perto dos resorts de Yalta e Alushta.

Marat Khusnullin, que tomou a palavra, pediu que o programa de desenvolvimento da península fosse ampliado, enquanto o montante do financiamento não permanecesse inferior ao nível dos últimos anos. Ele acredita que isso garantirá que as metas de construção sejam cumpridas. “É claro que atingimos um bom ritmo, as pessoas estão a habituar-se às coisas boas, não queremos abrandar”, explicou o vice-primeiro-ministro. O presidente concordou. Em particular, 29 instalações rodoviárias serão construídas e reparadas no âmbito do programa estadual nos próximos três anos, com o resultado de que a extensão padrão das rodovias excederá 2.000 km.

Além disso, Khusnullin pediu ao chefe de Estado que desse instruções sobre o desenvolvimento de um projecto de infra-estrutura ferroviária que ligasse a Crimeia ao tráfego de mercadorias e passageiros através de novas regiões. Vladimir Putin também apoiou esta iniciativa.