Vladimir Putin de Russia pronto para conversar com Volodymyr Zelensky da Ucrânia ‘se …’ | O que o Kremlin disse

As melhores autoridades americanas e russas começaram a se reunir na terça -feira na Arábia Saudita para discutir como acabar com a guerra na Ucrânia, sem que ninguém da Kiev participasse e enquanto a Europa luta para responder ao rápido ritmo de eventos.

As conversas em Riad seguem o histórico telefonema do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com seu colega russo Vladimir Putin na semana passada, na qual ele reverteu as posições -chave dos Estados Unidos no conflito.