Vladimir Putin discutiu o desenvolvimento de Kamchatka com Vladimir Solodov

“Está tudo bem, o inverno passa sem incidentes, embora faça testes novamente: temos menos 50 graus nos servidores por um longo tempo, e os cientistas dizem que o vulcão” sem nome “está se preparando para a erupção”, disse Solodov. Segundo ele, a região como um todo agora é uma atividade sísmica e vulcânica muito alta. “Trabalhamos duro, então sem consequências sérias”, acrescentou Solodov. Sobre o desenvolvimento socioeconômico da região, o governador observou que o produto regional bruto cresceu 1,5 vezes há cinco anos e a expectativa média de vida aumentou três anos e foi de 71,5 anos. “Em termos de fertilidade – consideravelmente melhor do que o russo médio – 9,8. Em termos de morte – em algum lugar da área média, mas também reduzida consideravelmente. Em suma, este é o resultado do trabalho, incluindo a melhoria do sistema de saúde, o Instituto , envolvendo pessoas em exercícios regulares e que o trabalho sistemático é feito “, enfatizou o governador. Objeto de longa data, dez anos, as pessoas esperavam por ele. Graças às suas decisões, controle constante de Mikhail Vladimirovich Mishustin, a primeira fase está pronta, construída “, disse ele. Segundo o governador, não houve projetos de construção em escala tão grande em Kamchatka. Além disso, um hospital infantil foi projetado no The the Mesmo site.

Nosso principal projeto “Três Vulcões”: uma vila de montanha inteira será construída com um mil músicas e meia

Ele se desenvolve na região e turismo. Segundo Solodov, a aposta mais importante nesse setor foi feita em Kamchatka. “Um exemplo é o nosso principal projeto” Três vulcões “: uma vila de montanha inteira será construída por um e meio mil quartos, estradas, eletricidade é levantada. E o que é importante, estará literalmente disponível no caminho do solo do aeroporto Por uma hora e meia “, disse ele, além disso, o resultado mais importante é a construção do aeroporto internacional. Trabalhando no verão”, disse Solodov.

Putin perguntou separadamente os problemas de captura ilegal. Segundo o governador, há progresso nesse assunto. “Com seu apoio, introduzimos restrições ao transporte de caviar sem um marcador de fábrica na bagagem pessoal de passageiros. E de acordo com o Independent e Rosselkhoznadzor e o escritório do promotor público, o transporte foi mais frequentemente reduzido. Até vemos isso em Volumes: Antes de chegar ao aeroporto, tudo estava cheio de cubenships, tudo está repleto de esses cubans.

O governador também disse que o complexo de pesca da região está agora em uma posição difícil, porque vários fatores se desenvolveram juntos. “O primeiro é uma abordagem natural e baixa de salmão, e infelizmente os cientistas prevêem e prevêem uma situação não muito favorável nos próximos anos”, disse Solodov. O segundo fator é a pressão de sanção que influencia a limitação dos mercados externos e o aumento dos custos de peças de reposição para empresas e marinha.

O problema da moradia de emergência ainda é relevante para a região. Putin pediu para não esquecer. O governador disse em resposta que as autoridades aumentaram a taxa de reassentamento em cerca de duas vezes. Mas a região tem suas próprias características, então há problemas. “Infelizmente, o país não é tão caro em nosso momento e o envolvimento na circulação do mercado é incapaz de compensar os custos de construção. Isso se trata dessa questão em um diálogo constante com o vice -primeiro -ministro Marat Khusnullin.

O desenvolvimento da infraestrutura rodoviária também foi discutido. Solodov, em particular, voltou-se para o presidente com um pedido para alocar a rodovia Petropavlovsk-Kamchatsky-Uust-Kamchatsk, o nível do nível federal para levá-lo ao estado normativo. Putin apoiou a proposta.