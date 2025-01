“Até 2030, a Rússia deve ser um dos líderes tecnológicos globais no campo dos sistemas de aviação não tripulados”, disse o presidente no início da reunião. Ele tem certeza de que, para resolver esse problema, o país possui todos os recursos necessários e, especialmente – o colossal potencial de cientistas, designers, engenheiros, funcionários, empreendedores tecnológicos.

Agora, em várias direções nesta área, a produção em série de produtos concorrentes tem sido usada em pouco tempo. “No total, em 2024, em comparação com 2023, enfatizo que apenas drones civis aumentaram mais de 2,5 vezes”, disse Putin.

Ele observou que a situação é complicada, a concorrência nesta área no mundo é aguda. “E assim, em 2030, no campo da aviação não tripulada, a Rússia era os líderes tecnológicos mundiais, o desenvolvimento da indústria deve ser radicalmente acelerado”, disse ele. “Primeiro de tudo, é rapidamente necessário, como dizem os especialistas, abrir o ar para drones civis”, acrescentou o presidente. Nesse contexto, o governo deve aceitar todos os documentos até 1º de junho para a introdução de uma nova classe de espaço aéreo para uso simplificado de drones. “Para determinar as alturas específicas dos vôos para drones, como dizem os especialistas, escalões. Acabamos de conversar sobre isso, essa transição de um escalão para outro é o mais crítico, tudo deve ser resolvido bem”, disse Putin. Ele observou que, nas circunstâncias modernas, com os requisitos de segurança, esse é um problema difícil, mas temos que continuar e fazer alguma coisa. E ele acrescentou que o acesso a anormalidades do ar para certos tipos de drones e os requisitos para a operação técnica de tais dispositivos também devem ser simplificados o máximo possível.

Outra tarefa do presidente está nas regiões onde é justificado pela segurança e onde existem outras condições necessárias para isso, a fuga deve ser permitida. “Peço ao governo antes de 30 de abril deste ano para preparar soluções específicas sobre esse assunto”, afirmou.

Putin observou que a experiência prática no gerenciamento da aviação não tripulada em algumas entidades componentes da Federação Russa já está lá, incluindo Sakhalin, onde foi realizado o “Archipel” Industrialorum. O presidente pediu a distribuição desses desenvolvimentos em outras regiões. “A esse respeito, acho aconselhável avaliar anualmente quais sujeitos de teste criam as melhores condições para o desenvolvimento do uso de sistemas não tripulados. Peço a avaliação correspondente para desenvolver”, disse Putin.

É importante que o trabalho na abertura do espaço aéreo para drones civis seja realizado de acordo com os rígidos requisitos de segurança. “Mas não devido a proibições generalizadas e regulamentação burocrática total, mas por causa de novas soluções tecnológicas”, enfatizou o presidente. Ele também pediu a introduzir mais ativamente que fosse introduzido desenvolvimentos domésticos que garantiriam controle confiável sobre o ar: sistemas de detecção, suporte a drones, sua identificação em tempo real.

Atualmente, no contexto do projeto nacional “sistemas de aviação não tripulados”, mais de 400 empresas domésticas se tornaram residentes de centros científicos e de produção. “Eles criam capacidades para pesquisa e produção de drones, bem como na infraestrutura de choque baseada no solo”, explicou. O presidente acrescentou que está planejado para 10 anos na Federação Russa para criar cerca de 48 centros de produção de BPL. “Agora já existem 15 deles, eu acho, é possível criar mais, esses centros trabalham, também em Moscou e em São Petersburgo, em Novgorod, Ryazan, Sakhalin, Tomsk -Regio de Republics of Udmurtia e Tatarstan, Assim como aqui, na região de Samara “, disse ele.

O centro de sistemas de aviação não tripulado em Tgliatti também se expandirá e um estudo de produção educacional é formado com base em sua base. “Para que a cidade se torne um dos carros -chefe do desenvolvimento dessa indústria avançada, não apenas na Rússia”, enfatizou Putin. Em conclusão, ele desistiu do governo para organizar o monitoramento pesado dos indicadores do projeto nacional para o desenvolvimento de sistemas de aeronaves não tripulados e geralmente em todas as áreas relacionadas à formação desse novo setor.