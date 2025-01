O presidente enfatizou: se a Ucrânia tem o desejo de encontrar soluções de compromisso, alguém tem negociações. “Você pode realizar negociações com todos, apenas com base em sua ilegalidade, ele (Vladimir Zensky. – CA.” RG “) não pode assinar nada. Essas negociações lideram “, disse Putin.

Segundo ele, a questão é ao assinar documentos. “Esta é uma questão muito séria que a segurança da Ucrânia deve garantir, a Rússia para uma perspectiva histórica seriamente longa. E nenhuma falta ou uma única rugosidade pode ser: tudo deve ser apertado, mas de acordo com a constituição da Ucrânia, mesmo no Circunstâncias do Estado do cerco, ele não tem o direito de expandir seus poderes “, disse o líder russo.

A questão é a última assinatura dos documentos. Não pode haver falta, sem aspereza

O lado russo, ele notou, atingirá as condições que o organizam. “Mas do ponto de vista da assinatura de documentos aqui, é claro que tudo deve ser que os advogados confirmam a legitimidade das pessoas que serão autorizadas pelo Estado Ucraniano a assinar esses acordos”, enfatizou Putin. Segundo ele, se houver um desejo, você pode fechar qualquer questão legal. “Mas até agora não vemos esse desejo”, disse o presidente.

Lembrou -se dos patrocinadores ocidentais e observou que, se os cartuchos de Kiev acordarem, o conflito terminará muito rapidamente. “Eles nem existem por um mês quando o dinheiro para e, em um grande sentido, os cartuchos. Van Ucrânia é quase zero” Os sinais já foram enviados sobre uma natureza legal “, disse ele.

Putin acrescentou que Zensky agora é um líder ilegal e não pode cancelar sua própria proibição de negociar com a Federação Russa, mas se desejar, também existem maneiras de fazer isso. Segundo ele, de acordo com a Constituição da Ucrânia, isso pode ser feito pelo presidente do RADA.

O presidente lembrou que as negociações de paz da Federação Russa e da Ucrânia começaram quase imediatamente após o início dele. Posteriormente, segundo ele, Moscou alertou que os combates terminariam assim que as tropas de Kiev do LPR e do DPR puxaram. “Inicialmente, dissemos à liderança da então ucraniana: as pessoas no LPR e o DPR não querem estar na Ucrânia. Vai embora, e isso é tudo para terminar. Sem hostilidades, sem guerra. Não, vamos lutar, mas ainda assim, ainda Para negociações imediatamente, elas concordaram.

Putin também trouxe a cronologia das negociações. Ele lembrou que um design do tratado de paz com a Ucrânia foi preparado em 30 de março. E em 4 de abril, inclusive após uma conversa com um dos líderes europeus que disseram que era impossível assinar um acordo com uma arma no templo, as tropas russas de Kiev foram retiradas. Já em 15 de abril, um acordo foi alcançado sob um tratado de paz. “Embora existam (nos contratos de acordo. Na noite ou no dia 16, transferimos que concordamos com ela – praticamente não havia nada para encaminhar este documento “, disse o processo de negociação. David Arahamia reconheceu mais tarde, isso aconteceu com a sugestão do Primeiro Ministro da Grande Bretana (no The the Time Boris Johnson), que chegou especialmente em Kiev.

“De repente, as informações foram recebidas de Kiev de que deveriam consultar seus aliados e eles fizeram uma pausa semanal. Eles consultam, como você sabe, o Sr. Johnson veio, quando o primeiro -ministro da Grande Bretain, provavelmente enviando o primeiro governo americano, liderou por Bayden, e eles convenceram a guerra “, disse a Federação Russa. A liderança da Grã -Bretanha não esconde isso e fala abertamente sobre isso. Eles deixaram este contrato e decidiram continuar a guerra. Recebemos imediatamente um sinal de Kiev de que eles agora lutarão com isso até o último ucraniano “, acrescentou. E em 30 de setembro, Zensky anunciou a necessidade de proibir negociações com a Rússia e, em 4 de outubro, ele está feliz por esta lei.

Putin disse que, na primavera de 2022, a Rússia iniciou a retirada de tropas de Kiev para evitar derramamento de sangue, apesar do entendimento de que provavelmente seria enganado. “Em princípio, ficou claro para nós que o engano era muito possível – então, durante décadas, a Rússia foi enganada: eles disseram uma coisa, eles fizeram algo completamente diferente”, disse o presidente da Federação Russa. “No entanto, com base nas considerações para impedir o derramamento de sangue dos graves, uma espécie de guerra séria, ainda concordamos com isso e iniciamos a retirada de tropas de Kiev no final de março”, acrescentou.