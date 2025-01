O tema principal do evento foi uma discussão sobre a estratégia atualizada da ASI até 2030. “Conforme acordámos na última reunião do Conselho de Supervisão, este documento chave deve ter plenamente em conta a contribuição da ASI para alcançar os objetivos de desenvolvimento nacional e, claro, com as mudanças fundamentais que estão ocorrendo tanto na Rússia como em todo o mundo.” Putin enfatizou.

O Presidente apelou a esforços especiais para se concentrarem na divulgação das melhores práticas no apoio à maternidade e à infância, melhorando a qualidade da esfera social e adaptando-a aos interesses da família. “Em geral, é necessário criar as condições mais confortáveis ​​​​para uma família numerosa, composta por muitas gerações”, afirmou.

Outra área importante é a assistência a categorias de cidadãos socialmente vulneráveis. “Vocês já fizeram muito aqui e devem garantir que no horizonte da década atual, a melhor experiência da família, a agenda demográfica seja introduzida em todas as regiões do nosso país – tanto nas grandes cidades, como claro , em pequenos povoados, no campo, onde os valores tradicionais são tratados com especial respeito”, afirmou o Presidente.

Putin está aguardando ideias da ASI para um rápido crescimento da qualidade de vida nas pequenas cidades. “Estamos também a falar de modelos para desenvolver a educação e os cuidados de saúde, melhorar o ambiente, criar um ambiente de vida moderno e restaurar monumentos do património cultural”, disse ele. Os jovens também precisam de ver tantas opções quanto possível para alcançar o sucesso e realizar-se na sua pequena pátria. “Devemos expandir radicalmente o espaço para atividades criativas de cidadãos de todas as idades, incluindo, claro, os jovens”, disse o Presidente.

É necessário criar tal ambiente e tais mecanismos de apoio para que milhares de novas empresas sejam criadas e o seu volume de negócios aumente na Rússia.

Putin confiou à ASI a tarefa de criar espaço para a iniciativa privada e a entrada das marcas russas no mercado mundial. “Precisamos criar esse ambiente e mecanismos de apoio para que milhares de novas empresas sejam criadas e suas vendas aumentem na Rússia, inclusive em assentamentos remotos e de difícil acesso, para que as marcas russas possam entrar nos mercados estrangeiros com confiança”, ele disse. disse.

Todos os programas da ASI são concebidos para tornar o trabalho de concretização dos objectivos de desenvolvimento nacional mais abrangente e inclusivo. Isto diz principalmente respeito a projetos nacionais de liderança tecnológica. “Aqui é importante não copiarmos as soluções dos outros, mas oferecermos as nossas próprias”, observou Putin. O Presidente lembrou que um dos projectos nacionais – sobre o desenvolvimento de sistemas aéreos não tripulados – foi desenvolvido e está a ser implementado com a participação directa da ASI. Putin anunciou que o projeto nacional de drones será discutido em uma reunião em breve.

O Presidente espera que as oportunidades para os participantes de outros países aumentem e que eles não só possam propor as suas iniciativas úteis, mas também implementá-las na Rússia. Putin disse que a ASI fornecerá total apoio aos estrangeiros que se deslocam para a Rússia por razões de valores comuns. “Seguindo as minhas instruções, está a ser criada uma agência especial de projectos sob a liderança do Ministério do Interior, com base na Agência para Iniciativas Estratégicas. A sua missão é proporcionar ao cidadão estrangeiro todo o apoio na sua mudança para o nosso país: ajuda na criação de emprego, na procura de emprego e na criação dos filhos”, afirmou. Putin lembrou que esta questão foi levantada há quase um ano no fórum “Ideias Fortes para Novos Tempos”, e agora as decisões correspondentes foram tomadas. “Ao mesmo tempo, não são apenas as histórias de sucesso individuais que são importantes para nós. Todo o nosso país deve liderar a definição de um modelo de desenvolvimento mais equitativo, baseado em valores inabaláveis. E isto é conhecido como uma grande família tradicional, isto é liberdade e responsabilidade, a aspiração de que todos beneficiem a sociedade e as pessoas, isto é bem-estar e justiça”, disse.

A chefe da ASI, Svetlana Chupsheva, apresentou uma avaliação da qualidade de vida com base nos resultados de 2024 “Moscou e São Petersburgo mantêm as suas posições de liderança. A terceira região é a República do Tartaristão, que subiu duas posições”, disse ela. Chupsheva enfatizou que a prioridade do trabalho da ASI para os próximos seis anos é melhorar a qualidade de vida e o ambiente de negócios da Rússia. “A Rússia é e deve continuar a ser sempre o melhor país para a vida e o desenvolvimento”, disse ela. Um dos projetos da ASI é o lançamento deste ano de um programa de maternidade feliz em Sakhalin.

No final da reunião, Putin sublinhou que a produção russa não deve deslocar-se para o estrangeiro, que é necessário criar condições para o seu trabalho no país e que a cooperação com parceiros estrangeiros não deve conduzir a uma saída de pessoal. “Mesmo tendo em conta as especificidades de hoje, isto não deve em caso algum conduzir à deslocalização dos centros técnicos, das nossas instalações de produção tecnológica e das instalações de produção em geral para o estrangeiro, apesar das dificuldades logísticas”, afirmou o presidente.