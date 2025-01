“O Dagestan está se desenvolvendo com todo o país. De acordo com 11 meses do ano passado, a indústria cresceu mais de 6,5 %, agricultura – em mais de 7 %”, informou Melikov. O mais importante é que foi possível mover e iniciar a dinâmica do aumento dos salários. “O salário, em média, na economia, cresceu 15 % e hoje é superior a 40 mil rublos”, disse ele.

Sob o desenvolvimento bem -sucedido dos ramos da economia regional, o chefe do Dagestan designou a agricultura. “No ano passado, colocamos o jardim de avelã. Segundo especialistas, este é o maior – quase 2,5 mil hectare – um jardim de avelã no país, e afirmamos ser as posições prioritárias na Europa”, disse ele.

Em relação às vinhas tradicionais para esses lugares, no ano passado, no Dagestão, pela primeira vez durante o período pós -soviético, foram coletados mais de 300 mil toneladas de bagas. “A produção de uvas é de 42,1 % da produção total”, disse Vladimir Putin, navegando na apresentação de Melikov. “De uma participação na Rússia”, disse a cabeça da república. “Sim, a esse respeito, somos principalmente.” Ao mesmo tempo, três quartos da colheita são processados ​​no Dagestão (Cognac, vinho, outros produtos), o restante vai para as regiões da Rússia.

Na esfera social, as autoridades da República prestam atenção especial à ajuda às famílias de participantes especiais de operações. Em Dagestan, Melikov lembrou, 13 heróis da Rússia.

Vladimir Putin pediu que ele estivesse em contato com as famílias de Jagers e ‘constante para estar ocupado com isso’.

“Eles estão constantemente sob controle, com toda família”, respondeu Melikov e falou sobre uma das medidas de apoio que são importantes para os moradores da República. “Agora estamos tomando uma nova promoção que leva em consideração o fato de que o Dagestão é a área muçulmana. Concordamos com um mufti de cerca de 5 mil vouchers para Hajj, dos quais 2,5 mil em Dagestan”, disse ele, acrescentando que o A grande maioria dos vouchers o receberá, que, que alguém perdeu familiares e amigos ou esperando por eles de frente. “Há famílias em que 4-5 pessoas lutam”, enfatizou.

Além disso, o projeto de pessoal disse “Valor das Montanhas”, um análogo dos “heróis federais dos heróis”, na República, disse Sergey Melikov. “Excelente”, o presidente apreciou.