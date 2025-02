Vladislav Ovchinsky: Em Kotlovka, eles começaram a construir uma casa de acordo com o programa de renovação

“O complexo residencial consistirá em duas seções com uma área de mais de 40 mil metros quadrados. Um total de 368 apartamentos são fornecidos no novo edifício, nove deles são destinados à baixa mobilidade. A decoração aprimorada concluída em novos apartamentos estará completo atendendo aos padrões Renvatien aprovados pelo decreto do governo de Moscou “, disse Vladislav Ovchinsky.

A decoração externa do edifício será realizada usando o sistema de fachada ventilada. Uma solução visual para a fachada será uma combinação de placas de porcelana de cores brancas e antracitos. O novo edifício será uma parte harmoniosa do desenvolvimento da área de Kotlovka. Em duas seções, haverá um total de oito elevadores com uma capacidade de carga de 400 e 1000 kg.

Na casa, há um playground com uma borracha segura, um terreno esportivo e uma área recreativa tranquila para adultos. A arquitetura da paisagem complexa será realizada e a iluminação externa será montada.

“Mosgostroynadzor já recebeu notificação do desenvolvedor sobre o início do trabalho de construção e instalação no local, e os inspetores elaboraram um programa de inspeções que serão mantidas em todas as etapas da construção da instalação. Especialistas em especialização para o subordinado O Centro de Controle Instrumental sobre a qualidade dos materiais e estruturas de construção, bem como sua correspondência, atrairá decisões de projeto aprovadas por especialistas ”, disse Anton Slobodchik, presidente do Mosgostroynadzor.

Anteriormente, o prefeito de Moscou, Sergei Sobanin, parabenizou o morador de 200.000 mil, que começou a se mudar para o programa de renovação.