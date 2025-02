Vlahovic Matchinner, Juventus conquista Cagliari

Cagliari (Italpress)-depois da decepção escaldante na Liga dos Campeões, a Juventus retorna para concorrer ao campeonato e faz isso vencendo Cagliari por 1 a 0 no Unipol Domus. Animados por um enorme desejo de redenção, os meninos de Thiago Motta brincam com determinação e às vezes com qualidade. Vlahovic está pensando no jogo, Kolo Muani preferido e o proprietário retornou quase dois meses após a última vez. Um fim de semana, portanto, mais do que favorável para a Juve, agora permanentemente quarto, também graças às derrotas contemporâneas de Fiorentina e Milão e como Lazio. Para os Bianconeri, o jogo já está em declive depois de apenas doze minutos do primeiro tempo. Mina fica surpreso com a retropaga do adotivo e é ingenuamente previsto por Vlahovic: o sérvio investiu na direção da porta, Dribbels Caprile e a bola de 1 a 0 depositada na rede. A Juve não para e não se beneficia de um Cagliari imprecisa e ainda atordoada com a desvantagem. A formação da Sardenha está lutando para superar metade do campo e é distribuída pelos desfiles de Caprile. Em 22 ‘, o ex -goleiro de Napoli nega o gol de Yildiz, com o espelho da porta a ser lançado: em 29’ Capprile com o pé também a tentativa subsequente do craque turco.

A Juve ainda é perigosa em 35 ‘, quando a Concuyo na porta não pode interceptar a assistência de McKennie. No entanto, uma conclusão inocente com o Mancino de Zortea é o único anel de Cagliari durante o primeiro grupo.

Na segunda metade, o ritmo dos hosts cresce, também graças à entrada do banco de um Luvumbo permanente. Uma Juve mais cansada agora concede a bola do jogo aos oponentes e negocia no contra -ataque. Em 78 ‘, Vlahovic é lançado na rede que nega a chave da saída de Caprile: o sérvio, desequilibrado na época do tiro de Luperto, protesta fortemente contra o discurso do árbitro Columbus. No entanto, os convidados conseguem dar poucas ocasiões claras aos sardinianos, cuja melhor chance a foto de Coman aos 83 ‘é um pouco alta. Yildiz e Mbangula tocam a duplicação na recuperação. A Juve conquista a quarta vitória consecutiva na série A: Cagliari, por outro lado, retorna para perder em casa e permanece pregada ao décimo quinto lugar.

– Foto da Agência de Ciências Naturais –

(Italpress).