Você comprou e mudou de idéia? Seu certo! Gerenciamento completo de cancelamento de transações

Você comprou um determinado produto ou serviço e mudou de idéia? Você acha que tem um reembolso? Antes de cancelar a transação, é importante se familiarizar com as condições de seu cancelamento e como a lei sobre a proteção dos direitos do consumidor pode ajudá -lo neste caso.

Muitos consumidores que fazem várias compras on -line ou em lojas comuns recebem baixa qualidade ou não bens de tempos em tempos. Em alguns casos, uma pessoa faz uma compra impulsivamente e depois a arrepende. E, na maioria das vezes, os consumidores não sabem que têm o direito de cancelar o contrato.

Quando as transações de compra e venda são canceladas, dois de seus tipos devem ser distinguidos: distância e frontal (na loja). Advogado Sylvia Sigal, chefe do departamento de controle e chamada dos cidadãos Organizações de “confiança pública”nos ajudará a entender como eles diferem e quais direitos para os consumidores têm quando a transação de vendas for cancelada.

Abolição de transações remotas

A distância é chamada de transação de compra e venda, quando as duas partes – o consumidor e o vendedor de bens ou serviços – não são encontradas pessoalmente, mas entre em contato com fundos de comunicação, como correio, correio, telefone, rádio, internet, televisão, etc. Por exemplo, se você comprou uma TV no site, isso é considerado uma transação remota.

Se você comprou as mercadorias on -line ou por telefone e notou que ele não combina com você ou se você se arrependeu da compra, pode cancelar a transação dentro de 14 dias a partir da data da recepção de mercadorias ou de um documento escrito na transação do vendedor – de acordo com o que aconteceu mais tarde. O direito de cancelar é aplicado aos serviços de pedidos, mas, neste caso, é importante entender a diferença entre uma transação por vez e um contrato em andamento.

Por exemplo, se você chamou o encanamento, isso é considerado uma questão por um tempo. Você pode cancelar a chamada dentro de 14 dias a partir da data de conclusão ou recebimento de um documento escrito da empresa – dependendo do que acontecerá mais tarde. No entanto, é necessário notificar o cancelamento o mais tardar dois dias antes de receber o serviço. No caso de uma transação atual, por exemplo, das assinaturas do jornal, você tem o direito de cancelá -lo mesmo após o início do serviço.

O que acontece quando a transação é cancelada?

Se você decidir cancelar a transação, o vendedor será obrigado a fornecer o valor pago por bens ou serviços dentro de 14 dias a partir da data de recebimento do aviso de cancelamento. É importante lembrar que o vendedor tem o direito de manter os custos de elevação de 5% do valor da transação ou 100 shekels – o menor dos valores. Ao cancelar o serviço atual, é necessário pagar a parte proporcional do custo dos serviços recebidos antes do cancelamento.

Se você recebeu um produto de ordem com defeito ou correspondente ou se o vendedor viole os termos da transação, não deverá pagar a coleção por seu cancelamento. Nesse caso, o vendedor é obrigado a enviar seu representante para recuperar as mercadorias onde foi entregue.

Deve -se saber que nos últimos anos, uma emenda foi modificada na lei sobre direitos ao consumidor, que permite que pessoas com deficiência, cidadãos idosos e o novo repatriamento cancelassem uma transação de distância dentro de quatro meses a partir da data de conclusão, recepção de mercadorias ou um acordo sobre uma transação – dependendo do que acontecerá mais tarde. No entanto, esse direito é válido apenas se, durante uma transação, o vendedor e o comprador falavam no telefone ou correspondidos pelo e -mail. A compra através do site sem se comunicar com o representante do vendedor não dá esse direito.

Quais mercadorias não se aplicam ao direito de cancelar a transação?

O direito de cancelar a transação não se aplica a mercadorias que, quando retorna ao vendedor, podem se tornar inutilizáveis ​​ou perder seu valor (por exemplo, produtos ou flores perecíveis). Além disso, as mercadorias fabricadas especificamente para o consumidor, ou seja, “em um pedido especial” (por exemplo, os móveis fabricados de acordo com os tamanhos que você forneceu) não estão sujeitos a devolução.

Também é importante saber que, se você reservou férias ou ingressos para um evento, poderá cancelar a transação dentro de 14 dias, mas apenas desde a data do serviço pelo menos 7 dias úteis (sem mencionar fins de semana e feriados ).

A abolição das transações de vendas frontal (em uma loja física)

Ao contrário das transações remotas, a abolição das compras frontais pode ser um pouco mais complicada. Na maioria dos casos, você pode cancelar a transação dentro de 14 dias a partir da data de seu comitê, como para a venda de distância. No entanto, é importante saber que as condições para o cancelamento da transação frontal dependem da indústria específica. Além disso, algumas mercadorias não estão sujeitas a retorno (por exemplo, comida, roupas íntimas, etc.).

Como já mencionado, de acordo com a provisão sobre a proteção dos direitos do consumidor (cancelamento da transação), você tem o direito de mudar de idéia após a compra – unilateralmente, sem ter que explicar o motivo do cancelamento – e recuperar seu dinheiro de volta . Deve -se lembrar que essas regras se aplicam apenas a mercadorias de um valor superior a 50 shekels. A principal condição para a abolição da transação é que o produto deve estar intacto e não utilizado.

Quando a transação é cancelada, você deve confirmar a compra apresentando um cheque, uma taxa de câmbio ou qualquer outro documento que prova o fato da aquisição.

Quanto a uma transação remota, no caso do cancelamento da transação de compra e venda frontal, o vendedor tem o direito de manter a comissão para o cancelamento de 5% do valor dos bens ou 100 shekels – o menor desses valores .

É importante saber: se as mercadorias forem pagas pelo cartão de crédito, o vendedor também poderá recusar a comissão para lidar com o pagamento do valor que foi cancelado.

Se os bens ou serviços forem pagos comprando cupons, um vale -presente ou reabastecido por um cartão de pagamento, o vendedor não será obrigado a cancelar a transação.

Como já mencionado, a maioria das compras frontais na loja pode ser cancelada, mas existem várias condições que devem ser conhecidas e lembradas:

1. Móveis. Você pode cancelar a compra de móveis (se não tiver sido feita em ordem), desde que ele ainda não tenha sido montado em casa pelo consumidor. Se a empresa que você encomendou já estiver coletada em casa, você não pode cancelar o contrato e devolvê -lo à loja.

2. Roupas, sapatos e jóias. Você comprou uma camisa e se arrependeu? Você tem dois dias para devolver as mercadorias, desde que não tenha removido o rótulo. As jóias devem ser devolvidas dentro de dois dias a partir da data da compra, se o custo não exceder 3 mil shekels.

3. Eletrônicos e eletrodomésticos. A transação pode ser cancelada em 14 dias, mesmo que a embalagem tenha sido aberta, mas desde que as mercadorias não estivessem conectadas à eletricidade, gás ou água.

Lembre -se de que quando a transação é cancelada, a força está no consumidor. Se estiver determinado a cancelar a transação, o proprietário da empresa deve oferecer essa oportunidade, desde que todos os requisitos da lei sejam atendidos. Além disso, se você recebeu um produto com defeito, terá o direito de exigir substituição ou reparo. Se o vendedor não eliminar o problema e não oferecer outra solução que combina com você, você poderá cancelar completamente a transação.

“Durante a transação, muitos esquecem as perguntas mais simples. Antes de comprar um produto ou serviço, em particular em relação a despesas significativas, é importante verificar todas as informações da empresa. Se em seu site, há informações imprecisas, este é um sinal alarmante, – explica Advogado Sylvia Sigal Organização “Confiança pública”. – O consumidor deve verificar os detalhes de contato da empresa, se ele trabalhar legal e se houver uma oportunidade de entrar em contato com alguém. Nos sites de vendas on -line, deve haver um botão especial para cancelar a transação. Ao pressionar isso, o comprador chega na página em que você pode solicitar o cancelamento. Se você foi ao site onde não há botão para o cancelamento da transação, é uma oportunidade de pensar seriamente sobre os problemas de fazer uma compra aqui.

Durante a conclusão frontal das transações de compra e venda: a loja deve colocar uma posição com as regras atuais para o retorno das mercadorias. Antes de comprar, leia essas regras com cuidado. O erro de muitos compradores é comprar um produto primeiro e depois saber se é possível devolvê -lo. Tudo deve ser o oposto. Uma verificação preliminar ajudará a evitar surpresas desagradáveis, especialmente no que diz respeito às compras de um valor de mil shekels.

O artigo original foi publicado no site da Mako como parte do “Mês dos Consumidores em Israel” por iniciativa do julgamento coletivo.

Para registrar uma reclamação, clique Aqui >>