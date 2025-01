Você comprou e mudou de ideia? Você tem razão ! O guia completo para cancelar uma transação

Você comprou um determinado produto ou serviço e mudou de ideia? Você acha que tem direito a um reembolso? Antes de cancelar uma transação, é importante revisar as condições de cancelamento e como a Lei de Proteção ao Consumidor pode ajudá-lo se você fizer isso.

Muitos consumidores que fazem diversas compras online ou em lojas físicas recebem ocasionalmente produtos de má qualidade ou que não lhes convêm. Em alguns casos, a pessoa faz uma compra por impulso e depois se arrepende. E na maioria das vezes, os consumidores não sabem que têm o direito de cancelar a transação.

No cancelamento de transações de compra e venda, dois tipos devem ser diferenciados: remoto e front-end (na loja). A advogada Sylvia Sigal, chefe do Departamento de Controle e Apelação de Cidadãos da organização Public Trust, nos ajudará a entender como eles diferem e quais são os direitos dos consumidores ao cancelar uma transação de compra e venda.

Cancelamento de transações remotas

Uma transação de compra e venda à distância é chamada quando as duas partes – o consumidor e o vendedor de bens ou serviços – não se encontram pessoalmente, mas entram em contato através de meios de comunicação como correio, telefone, rádio, Internet, televisão, etc. . Por exemplo, se você comprou uma televisão no site, isso é considerado uma transação remota.

Se você comprou um item on-line ou por telefone e descobriu que não é adequado para você, ou se se arrepende da compra, poderá cancelar a transação no prazo de 14 dias após o recebimento do item ou documento de transação escrito pelo vendedor – o que ocorrer depois . O direito de cancelamento também se aplica a encomendas de serviços, mas neste caso é importante compreender a diferença entre uma transação única e um contrato contínuo.

Por exemplo, se você ligar para um encanador, isso será considerado uma transação única. Você poderá cancelar a ligação dentro de 14 dias a partir da data em que a ligação foi feita ou se receber documentação por escrito da empresa, o que ocorrer depois. No entanto, o cancelamento deve ser notificado o mais tardar dois dias antes da recepção do serviço. No caso de uma transação em andamento, como a assinatura de um jornal, você tem o direito de cancelar mesmo após o início do serviço.

O que acontece quando uma transação é cancelada?

Se você decidir cancelar a transação, o vendedor deverá reembolsar o valor pago pelo produto ou serviço no prazo de 14 dias após o recebimento do aviso de cancelamento. É importante lembrar que o vendedor tem o direito de reter uma taxa de cancelamento de 5% do valor da transação ou 100 shekels, o que for menor. Ao cancelar um serviço atual, você deverá pagar uma parcela proporcional do custo dos serviços recebidos até a data do cancelamento.

Se você receber um produto com defeito ou que não corresponda ao seu pedido, ou se o vendedor não honrar os termos da transação, você não precisará pagar taxa de cancelamento. Neste caso, o vendedor é obrigado a enviar um representante para recolher a mercadoria no local onde foi entregue.

Vale a pena saber que nos últimos anos foi introduzida uma alteração à lei de protecção dos direitos do consumidor, que permite que pessoas com deficiência, idosos e novos repatriados cancelem uma transacção à distância no prazo de quatro meses a contar da data da sua conclusão, recepção do bens. ou o acordo de transação – dependendo do que acontecer depois. No entanto, este direito só se aplica se, no momento da conclusão da transação, o vendedor e o comprador tiverem conversado por telefone ou se correspondido por e-mail. Comprar através do Site sem comunicar com um representante do Vendedor não confere esse direito.

Quais produtos não são elegíveis para o direito de cancelamento?

O direito de cancelar uma transação não se aplica a bens que, uma vez devolvidos ao vendedor, possam ficar inutilizáveis ​​ou perder valor (por exemplo, produtos perecíveis ou flores). Além disso, os bens feitos especificamente para o consumidor, ou seja, “encomenda especial” (por exemplo, móveis feitos nas dimensões que você fornece), não podem ser devolvidos.

É também importante saber que se tiver reservado estadia ou bilhetes para um evento, poderá cancelar a transação no prazo de 14 dias, mas apenas se faltarem pelo menos 7 dias úteis antes da data do serviço (excluindo fins de semana e feriados). ). ).

Cancelamento de transações de compra e venda front-end (em loja física)

Ao contrário das transações remotas, cancelar as compras iniciais pode ser um pouco mais complicado. Na maioria dos casos, você pode cancelar a transação no prazo de 14 dias após a transação, como acontece com a venda à distância. No entanto, é importante saber que as condições para cancelar um front deal dependem do setor em causa. Além disso, certos itens não podem ser devolvidos (por exemplo, alimentos, roupas íntimas, etc.).

Como já mencionado, de acordo com o Regulamento de Proteção ao Consumidor (Cancelamento de Transação), você tem todo o direito de mudar de ideia após a compra – unilateralmente, sem precisar explicar ao vendedor o motivo do cancelamento – e de receber seu dinheiro de volta. Vale lembrar que essas regras se aplicam apenas a mercadorias com valor superior a 50 siclos. A principal condição para cancelar uma transação é que o produto esteja em bom estado e sem uso.

Ao cancelar uma transação, você deverá confirmar a compra apresentando recibo, cupom de troca ou outro documento que comprove o fato da compra.

Tal como acontece com uma transação remota, em caso de cancelamento de uma transação inicial de compra e venda, o vendedor tem o direito de reter uma taxa de cancelamento no valor de 5% do custo das mercadorias ou 100 shekels, o menor dos esses valores. .

É importante saber: se o item foi pago com cartão de crédito, o vendedor poderá cobrar além da taxa de processamento do pagamento o valor que foi cobrado.

Se um produto ou serviço foi pago com voucher, vale-presente ou cartão de pagamento recarregável, o vendedor não é obrigado a cancelar a transação.

Como já mencionado, a maioria das compras iniciais na loja podem ser canceladas, mas existem várias condições que vale a pena conhecer e lembrar:

1. Móveis. Você pode cancelar a compra de um móvel (caso não tenha sido feito sob encomenda) desde que ainda não tenha sido montado na casa do consumidor. Se o móvel que você encomendou já estiver montado em sua casa, você não poderá cancelar a transação e devolvê-lo à loja.

2. Roupas, sapatos e joias. Você comprou uma camisa e se arrependeu? Você tem dois dias para devolver o item, desde que não tenha removido a etiqueta. As joias podem ser devolvidas no prazo de dois dias a partir da data da compra, se seu valor não exceder 3.000 shekels.

3. Eletrônicos e eletrodomésticos. A transação pode ser cancelada no prazo de 14 dias, mesmo que a embalagem tenha sido aberta, desde que o produto não esteja ligado à eletricidade, gás ou água.

Lembre-se que ao cancelar uma transação, o poder é do consumidor. Se for determinado a cancelar a transação, o proprietário da empresa deverá dar-lhe a oportunidade de fazê-lo, desde que todos os requisitos legais sejam atendidos. Além disso, se receber um produto com defeito, você tem o direito de solicitar uma substituição ou reparo. Se o vendedor não resolver o problema ou não oferecer outra solução que funcione para você, você poderá cancelar totalmente a transação.

“Na hora de fazer uma transação, muita gente esquece do mais simples: fazer perguntas. Antes de adquirir um produto ou serviço, principalmente se envolver gastos significativos, é importante verificar todas as informações referentes à empresa. Se forem apresentadas informações falsas no seu website, é um sinal alarmante – explica a advogada Sylvia Segal, da organização Public Trust. – O consumidor deve verificar os dados de contacto da empresa, se esta funciona legalmente e se existe forma de contactar alguém. Os sites de vendas online devem ter um botão especial para cancelar uma transação. Ao clicar nele, o comprador é redirecionado para uma página onde poderá solicitar o cancelamento. Se você visitou um site onde não existe botão cancelar, esse é um motivo para pensar seriamente se vale a pena fazer uma compra aqui.

Na conclusão das transações de vendas: deverá ser colocado na loja um estande com as regras vigentes para devolução de mercadorias. Por favor leia estas regras cuidadosamente antes de comprar. O erro que muitos compradores cometem é primeiro comprar um produto e depois descobrir se ele pode ser devolvido. Tudo deveria ser ao contrário. A pré-verificação ajudará a evitar surpresas desagradáveis, especialmente quando se trata de compras no valor de milhares de shekels.

