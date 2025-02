"Você é assustador". IDE, Elisabetta Gardini Umilia M5s e Pedullà: Brawl in La7 | Vídeo

“Existe um representante do partido Zensky que se lembra de como Trump foi enviado ajuda militar à Ucrânia ou sanções no North Stream 2 pela primeira vez”. Elisabetta GardiniDeputado de Irmãos da Itália, Pegue O ar que puxaem La7, sobre as controversas declarações noturnas do presidente dos EUA Donald TrumpEle disse que ficou “decepcionado” pelo homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky que de acordo com ele ele estaria errado pela guerra contra o Rússia.

Neste ponto, o proprietário agarra entre David Parenzo: “Como é imprevisível, Trump, é um aliado que você considera um amigo?”. “Olha – responda Gardini -, o Idade adulta institucional e política O centro é tal que conseguimos ter relações institucionais corretas, boas e positivas, mesmo que as administrações americanas não estejam fora de nossa família política. Eu gostaria de – punzechcchia ainda Gardini – essa era a mesma quantidade de maturidade institucional e política no centro da esquerda que, em vez disso, é amigo dos Estados Unidos quando há um democrático e inimigo dos Estados Unidos quando há um Republicano “.





Em conexão, Gaetano PedullàJornalista e MEP van de 5 -Star movimentoSarcastic ri e balança a cabeça. “Pedullà está nervoso”, enfatiza Penzo. “Esta história que veste à esquerda traz água ao Mulino di Putin, porque dizendo que Putin ganhou, falso, perdeu Putin porque ele não está progredindo, ele pensou que ganhou a Ucrânia em uma semana e, depois de 3 anos, ele está ainda aí “.

“Então, os verdadeiros amigos de Putin são Pedullà e as 5 estrelas?”, As causas do POREC. E Pedullà protesta: “Isso é PiadaÉ o canto do bom humor, mas por favor “. Você é assustador. Real Conte Ele disse que Meloni tem a obsessão da China. Lembramos da estrada da seda … “.

Pedullà explode: “Por favor, um mínimo de decência. Perguntamos o primeiro momento de Não envie armasYou Gardini assinou 10 pacotes com suprimentos militares com a Ucrânia “.” Apenas ferramentas de defesa. Confundido na frente Van Biden quando foi insano na Europa: “defenderemos a Ucrânia contra o último homem”. E agora, como você coloca? “.